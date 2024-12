Exfigura televisiva confirma el fin de su relación con el padre de su hija: «Solo quiero pedir que…»

Luego de diversos rumores, una exfigura televisiva confirmó que terminó su relación con el padre de su hija. Hablamos de Ingrid Aceitón quien estaba con Ignacio Jelvez.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, la exchica reality se mostró cansada de tantas preguntas con respecto a su situación amorosa y salió a aclarar su situación amorosa.

Ingrid Aceitón confirma el fin de su relación con Ignacio Jelvez

Mediante una historia en la red social ya mencionada, Ingrid Aceitón pidió que no le escriban más sobre su relación. «Qué lata tener que hacer esto, pero creo que ya es necesario por paz mental», partió señalando.

En este sentido, la joven agregó: «Para quienes me escriben preguntando por el papá de mi hija, ya no estamos juntos, y por favor solo quiero pedir que paren de escribirme cosas con respecto a la relación con él. Eso debemos verlo nosotros, él siempre será el papá de mi hija y le tendré el respeto y cariño que corresponda»-

Además, Ingrid Aceitón también expresó: «Con mucho cariño lo pido, y también hacer saber que ambos sólo queremos el bien de nuestra hija. Y no por estar separados no lograremos. Somos adultos y cada quien puede hacer lo que quiera, sin pasar a llevar al otro (en la vida en general). Espero no tener que referirme más a este tema».

Es importante señalar que la exchica reality no entregó detalles sobre el motivo de su quiebre amoroso con el padre de su hija.

Recordemos que Ingrid Aceitón se hizo conocida en el 2021, debido a su participación en el programa «No basta con ser bella» de Canal 13. Espacio en el que participó por la corona de Miss Chile para poder concursar en Miss Mundo 2012.

En dicho periodo, la exchica reality compartió con otras figuras televisivas como Camila Recabarren.