Sergio Rojas se va con todo contra exjugador de Colo Colo por supuesto romance con Antonella Ríos: «Mi amiga no es un trofeo»

El viernes pasado, en el programa «Qué te lo Digo», Antonella Ríos se refirió a la encerrona de la que fue víctima en la madrugada del jueves junto al exjugador de Colo Colo, Marcelo Barticciotto.

Recordemos ambos se encontraban en el vehículo del exfutbolista, cuando desde otro automóvil se bajaron 5 individuos, los que los intimidaron con armas de fuego y les robaron el auto.

«Estábamos conversando, estacionados, con el auto detenido», señaló Antonella Ríos, quien entregó más detalles al respecto.

En este sentido, la actriz reveló detalles de las cosas que les quitaron y cómo fue el momento.

Sin embargo, esto no fue todo. Luego, el periodista Sergio Rojas se refirió a la relación de Antonella Ríos con Marcelo Barticcioto.

Sergio Rojas estalla contra Marcelo Barticcioto

«Lo que yo quiero para Antonella… Ustedes creen que un hombre mayor como Barticciotto… si él tiene una intención con Antonella Ríos ¿Por qué él no asistía a eventos con Antonella? ¿Por qué todo tan sigiloso? ¿Por qué todo de la puerta para adentro? ¿Eso les huele como una relación transparente? ¿Una relación sana?», señaló Sergio Rojas.

Posteriormente, el periodista de farándula lanzó: «Se lo voy a decir no solo a Barticciotto, a todos esos pocos hombres que cuando quieran estar con una mujer como Antonella Ríos, primero tienen que ser hombres de verdad, machitos con los pantalones bien puestos. Mi amiga no es un trofeo para vanagloriarse, no es la Copa América, ni tampoco una banda de un concurso de belleza. Es una mujer trabajadora, una mamá que se saca la cresta para conocer a pelotudos, que lo único que buscan es vanagloriarse con una belleza al lado», disparó.

En este sentido, Sergio Rojas agregó: «Si usted Barticciotto o todos los otros que han estado con mi amiga, quieren una foto con Antonella, pídansela, enmárquenla y muéstresela a sus amigos. No ofrezca algo que no puede entregar, no ofrezca hombría ni fidelidad, cuando no conoce la palabra. Lo que pasó anoche era una reunión que nunca debería haber pasado y te lo dije Antonella Ríos.

Vale señalar que Antonella Ríos reveló que su relación con el exjugador de Colo Colo estaba complicada y era de carácter amoroso. En este sentido, indicó: «Había una conversación pendiente, en un lugar que no era adecuado».

Luego, Sergio Rojas indicó: «La situación es muy lamentable, pero yo creo que el universo quería que, de una u otra manera, se expusiese que había una cercanía entre ustedes dos».

Además, posteriormente, el periodista de farándula le señaló a Antonella Ríos: «Amiga, ya llegará el hombre que te merezca».