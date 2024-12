Sorpresa en Mega: filtran que estos artistas serían parte del jurado del Festival de Viña 2025

Recientemente, se dieron a conocer diversos nombres de quienes serían jurados de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025.

Resulta que en el programa «Oh Diosas», Cecilia Gutiérrez reveló cuatro rostros de la música y espectáculo que serían parte de este grupo. Cabe destacar que tres de ellos se presentarán en el certamen viñamarino.

Filtran que estos serían los jurados del Festival de Viña 2025

La periodista de farándula, expresó: «Primer jurado: Bacilos. Son parte del show y además del jurado internacional».

Asimismo, Cecilia Gutiérrez lanzó: «Kidd Voodoo… Y este, encuentro que es golazo porque es el artista del año. Carín León»

En este contexto, la comunicadora también expresó: «Hay cuatro cupos que son de Mega. Uno de ellos a mi me dicen que es Sigrid Alegría porque es la protagonista de la nueva teleserie nocturna Los Casablanca».

Además, descartó que María José Quintanilla sea parte del jurado del Festival de Viña 2025.

«Ahí no está María José Quintanilla contemplada, me confirman que ella no es una de los cuatro cupos de Mega. Y hay un jurado de la industria de la música internacional que eso lo ponen los sellos y que se yo, y el noveno es el voto del público», señaló Cecilia Gutiérrez.

Cabe destacar que también se ha rumorado que Emilia Dides podría ser parte del jurado. Recordemos que la modelo y cantante que representó al país en Miss Universo 2024, y que ganó «Rojo, el calor del talento» en 2019.

Vale señalar que en conversación con ADN, durante la previa de los Premios MUSA 2024, la artista no escondió sus ganas de ser parte del jurado del Festival de Viña 2025. «Me encantaría estar en la Quinta Vergara evaluando a artistas de otros países. Creo que puedo aportar desde mi experiencia como cantante», indicó.

Recordemos que el prestigioso evento viñamarino se llevará a cabo entre el 23 y 28 de febrero del próximo año.