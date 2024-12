Tras ser diagnosticado de delicada enfermedad: muere destacado actor de 37 años que brilló en diversas series internacionales

Recientemente, se conoció una lamentable noticia para el mundo del espectáculo. Resulta que falleció un popular actor español que fue parte de destacados proyectos y tenía 37 años de edad. Hablamos de José Antonio de la Torre Delgado, conocido como José de la Torre, quien falleció durante la jornada de ayer.

Muere José de la Torre, joven actor español

La partida del actor José de la Torre, a sus 37 años, ha generado gran impacto. Es importante señalar que según informó ADN, el intérprete, quien era originario de Montilla, Córdoba, hace algunos meses había sido diagnosticado con una enfermedad que no pudo superar.

Con respecto a su trayectoria como actor, De la Torre inició su carrera en videoclips. De hecho, fue parte de uno de Nena Daconte. Luego destacó en series de la televisión española.

El intérprete destacó por su rol como Iván en «Toy Boy», como Pérez en «Vis a Vis: el Oasis» y de Goyo en «Servir y Proteger».

Vale señalar que de acuerdo a ADN, en una entrevista, José dela Torre expresó: «Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme, y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello».

El deceso del actor ocurrió en Montilla, su ciudad natal, donde también será velado y luego incinerado.

Conmoción por partida del actor

La partida de José de la Torre no pasó desapercibida. En este sentido, Lolita, su cu compañera de obra de teatro Salomé entregó unas sentidas palabras en redes sociales. «Que injusta es la vida a veces, guapo por fuera y por dentro, me duele tu ida, me duele, y me duele el dolor de los que te han querido«, indicó.

Por otro lado, el medio «Montilla Digital» dio a conocer el cariño del pueblo hacia el actor. «El inesperado fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en Montilla, donde el joven actor era muy querido, al igual que sus padres y su hermana», comunicaron.