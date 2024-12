«Tengo un dolor que no se imaginan»: Denise Rosenthal genera preocupación tras revelar complejo estado de salud que la mantiene internada

Durante la jornada de este martes, Denise Rosenthal generó preocupación en sus seguidores de redes sociales. Resulta que la popular cantante chilena dio a conocer que enfrenta una delicada situación de salud.

A través de historias en su cuenta de Instagram, la artista, que reside en México, reveló que está internada en un centro médico. Esto debido a una hernia que se le diagnosticó recientemente.

Denise Rosenthal sobre su estado de salud

La cantante chilena entregó detalles sobre cómo se encuentra. «Nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper fuerte. Estoy bien y no es nada grave, pero me dan miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, de hace mucho rato más encima», señaló.

En este sentido, Denise Rosenthal señaló está a la espera de que la hernia pueda ser reabsorbida por su cuerpo. De este modo, se puede evitar la cirugía.

«Tengo una hernia y es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir a la csm porque mi cuerpo es hermoso y fuerte, y resiliente», señaló la artista nacional.

En tanto, en otra historia, Denise Rosenthal compartió una imagen en una cama clínica, lo que fue acompañado por un mensaje en el que pidió apoyo de sus seguidores. «Mándenme amor sanador», indicó.

La noticia ha generado diversas reacciones en los fans de la cantante. De este modo, le han hecho llegar diversos mensajes positivos y de apoyo.

