¡Volvieron con todo! Porto Seguro sorprende tras lanzar su nuevo álbum titulado «Grandes Éxitos»

Porto Seguro volvió con todo con el estreno de su nuevo álbum titulado «Grandes Éxitos», el que cuenta con nuevas versiones de canciones como «Danca do vampiro» «Maozinha» y más.

Este trabajo discográfico llega luego de la publicación de «Funk & Música Axé» y del homónimo «Porto Seguro» en el 2003.

Además, es importante señal que recientemente se confirmó a Porto Seguro en la parrilla del Festival del Huaso de Olmué.

El regreso de Porto Seguro

Paloma Fiuza (Pops), Fabricio Vasconcelos, Thiago Cunha y Vivi Rodrigues, quienes han sido parte de Porto Seguro en diversos momentos, vuelven con todo con el lanzamiento de «Grandes Éxitos».

La punta de lanza de este proyecto es «Bailar de a dos», con la que irrumpen previo a fin de año y al comienzo del verano.

Con respecto al regreso de Porto Seguro, Vivi Rodrigues señaló: «En pandemia me fui a Brasil y con toda la locura que vivimos ya estaba dispuesta a cerrar el ciclo como artista, al punto de regalar todo mi vestuario».

Sin embargo, agregó: «Cuando regresé a Chile y tuve la idea de hacer ese show de reencuentro, jamás pude imaginar que nos iba a llevar hasta donde estamos ahora. Este disco viene a sellar esa primera etapa del grupo este año y estamos demasiado felices y animados».

Por otro lado, Paloma Fiuza entregó detalles sobre esta nueva etapa. «Venimos con muchas sorpresas… de todo un poco, es decir, giras, presentaciones y nuevos sencillos. Esta semana lanzamos también nuestro canal de YouTube con las coreografías. Tenemos una puesta en escena diferente a la que hacíamos antes y el público lo pudo ver en la Teletón. Es un show diferente, especial y enfocados en una nueva etapa que es más moderna y renovada», expresó.

En tanto, Thiago Cunha no escondió su felicidad por el regreso de Porto Seguro. «Antes era muy tímido, aunque no se notara. De hecho, el grupo me daba mucha confianza para hacer todas las coreografías. Ahora estoy más maduro, tengo un hijo y él está observando este proceso también. Me llena de orgullo volver a vivir momentos que para mí fueron los mejores de mi vida», señaló.