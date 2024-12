«Yo a él lo amé»: Impacto por quiebre de querida pareja del espectáculo nacional

Hace algunos días, se conoció que una popular pareja del mundo del espectáculo termino su relación. Hablamos de Fran Maira con Austin Palao.

La noticia la confirmó la misma exparticipante de «Ganar o Servir» y cantante urbana a través de su una transmisión en vivo.

Fran Maira confirma su quiebre con Austin Palao

Es importante recordar que el romance entre Fran Maira y Austin Palao surgió cuando participaron del reality «Ganar o Servir» de Canal 13. Luego, estuvieron juntos por un par de meses.

Sin embargo, la cantante urbana reveló que «para la gente que me sigue preguntando, voy a decirlo por última vez y no lo voy a volver a decir… Pero sí, estoy soltera».

«Estoy soltera, eso. No hace mucho tiempo, por eso es que ustedes vieron que hace rato ya no subo cosas a mis historias», agregó Fran Maira.

Vale señalar que la exparticipante de Gran Hermano Chile, tuvo palabras positivas para Austin Palao y reconoció que estuvo enamorada.

«Pero todo bien, le deseo, como ya lo comenté hace un rato, lo mejor. Yo a él lo amé, pa qué les voy a mentir… lo amé brígido y eso. Pero hay veces que hay que tomar decisiones y yo ahora como ya les comento estoy enfocada en mí», señaló.

En este sentido, Fran Maira le deseó lo mejor a su expareja en sus próximos proyectos. Además, indicó que no se volverá a referir al tema.

«Nada más que decir, que le mando muchos cariños… sé que le va a ir súper bien y eso… Y eso es todo lo que voy a decir, no voy a decir nada más porque no me corresponde… dejémoslo ahí», expresó la cantante urbana.

