A meses del quiebre de su matrimonio: destacada actriz confirma que tiene nueva pareja

Recientemente, se conoció que la actriz Claudia Pérez tiene una nueva pareja. Vale señalar que octubre de del año pasado, la popular intérprete había anunciado su separación con el actor Rodrigo Muñoz.

En dicha oportunidad, dio a conocer que el quiebre ocurrió en febrero del 2024. Sin embargo, mencionó que mantenían una buena relación.

«Estamos bien, seguimos trabajando juntos. Somos muy amigos, somos familia», expresó Claudia Pérez en dicha oportunidad.

Y recientemente, la actriz estuvo presente en el programa «Todo va a estar Bien» de Vía X. En esta instancia, sorprendió con una sincera confesión sobre su vida amorosa.

Claudia Pérez confirma que tiene nueva pareja

Claudia Pérez dio a conocer que está en algo. En este sentido, señaló que fue algo que no estaba buscando y que sucedió naturalmente.

«Estoy bien, estoy tranquila, viví mi proceso acompañada, con una red de apoyo muy importante. No me volví loca, no pase por ese periodo de la locura y no quiero. Estoy en una edad de autoconocimiento. Empiezas a delimitarte y eso ha sido súper bonito y también la libertad, autonomía», indicó la actriz en el programa de conversación.

En este contexto, Claudia Pérez reveló que luego de vivir una etapa de soltera, hoy está en una relación.

«Estoy contenta. La verdad yo no tenía ninguna necesidad ni ganas de encontrar a alguien, estaba bien conmigo. Pero para mí era casi una carga, no andaba en esa. Me encontré con una persona, pero no la busqué, se dio nomás, no lo vi venir, no lo estaba buscando. Llegó y ha sido hermoso, no tuve esa necesidad de citas a ciega», contó la popular actriz.

Vale señalar que Claudia Pérez no reveló la identidad de su nueva pareja.

