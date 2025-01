Comenzó con polémica y ahora en redes sociales lo piden para Viña: Así fue la rutina de Claudio Michaux en Olmué 2025

Claudio Michaux fue el encargado del humor en la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué, y su comienzo no fue fácil, ya que se vio trabado por abucheos y gritos por parte del público.

Sin embargo, estos no eran para él, sino para la gente que se encontraba de pie en las barandas, lo que dificultaba el comienzo del show de Michaux.

En este contexto, el streamer logró salir jugando y entregó una “masterclass” de cómo ganarle al público, dejándonos así una hilarante rutina que hizo reír a todo el Patagual.

Reacción de los usuarios a la rutina de Claudio Michaux

El también encargado de hacer el React de Gran Hermano supo llevar muy bien al público, haciendo una rutina que alegró a distintas generaciones.

Rápidamente, el público se manifestó a favor del comediante y dejó sus reacciones, incluso pidiéndolo para el próximo Festival de Viña del Mar.

«Que compleja situación y que bien lo manejó claudio. La ordinariez de los «que se sienten» y el tremendo error de la organización podrían haber matado la presentación. Pero la buena rutina pudo más. Grande Michoca, lo diste vuelta.«. «Claudio Michaux clasificado con honores para Viña. Se notó el cambio respecto a su intrascendente show del 2020. Los 4 años de escenario y reacts hicieron la diferencia. Manejó como todo un crack la complicada situación del inicio. Me recordó mucho la primera época de Edo Caroe. Un rutina ingeniosa, rápida, con giros inesperados super graciosos.», «Tengo 40 amo el humor del Coco y otros de esa época, pero cuando encontré a Claudio me mate de la risa me encantan estos cabros… Grande Claudio», fueron algunos de los comentarios luego de la presentación.

