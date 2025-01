Este es el programa que triunfo en el 2014 y este año vuelve a la TV nacional: Será emitido por TVN

Recientemente, terminó Top Chef VIP, programa culinario que pone a diversos personajes del espectáculo a batallar en la cocina.

Sin embargo, en el año 2014 había un formato parecido, solo que eran cocineros experimentados, y otro amateur sin experiencia. Estos se ponían el delantal y buscaban quedarse con el título de Masterchef.

Luego de seis años, vuelve el famoso formato a la televisión nacional, esto luego de varios rumores que circulaban en redes sociales.

Fue mediante la transmisión del Festival del Huaso de Olmué que la noticia se confirmó, esto mediante un spot publicitario que hacía referencia al regreso del exitoso programa culinario, que ahora será transmitido por las pantallas de TVN.

En el video, se pueden ver las cocinas del programa y varios chefs en acción. «Vuelve a encenderse en Chile, el programa que cambió la historia de la cocina: MasterChef Chile, este 2025 en TVN», es lo que se escucha en el video promocional, abriendo una nueva etapa del programa de cocina.

Por el momento, no existen detalles de la nueva temporada del programa, por lo que habrá que estar atento a los anuncios de participantes, animadores y jueces, quienes serán el elenco del espacio.

Cabe recordar que en 2014 se emitió la primera temporada del programa. El cual tuvo bastante éxito y siguió con tres temporadas más, logrando cuatro en total.

De ellas salieron personajes reconocidos como Ignacio Román, que es común en los comerciales de Unimarc con su tradicional frase «¿Un asadito?». Como también Daniela Castro, quien hace un tiempo fue participé de Tierra Brava, reality show de Canal 13.

MasterChef Chile will return with a new season now on TVN pic.twitter.com/QU7O7nBDeg

— Combarbalá Crave (@ChileanCrave) January 18, 2025