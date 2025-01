Cris MJ, FloyyMenor, Kidd Voodoo y más: Revisa lo próximo que viene en el género urbano chileno

La música urbana nacional tuvo uno de sus puntos más altos durante el 2024, sobre todo por el lanzamiento del éxito mundial «Gata Only» de FloyyMenor y Cris MJ. Para este año, los artistas tienen la misión de repetir el éxito de años anteriores. Conoce aquí los próximos estrenos del género chileno.

Lo nuevo del género urbano para este año

Lo último de Cris Mj:

Poco antes de lanzar su último sencillo «7 trompetas» el 19 de diciembre, que ya acumula más de 8 millones de visitas, Cris Mj hizo un anuncio importante mediante su cuenta de Instagram. Con una publicación dio a conocer lo que podría ser la portada de su nuevo álbum: «Apocalipsis».

En ella vemos al artista vestido de rey sobre un caballo blanco con un castillo de fondo mientras caen meteoritos. La publicación viene acompañada de tres hashtags «#7trompetas #Apocalipsis #TheAlbum2025». Todo indica a que «7 trompetas» es un adelanto de su próximo proyecto, con el cuál, busca consolidarse cómo el artista número 1 en Chile. Recordemos que este sería su tercer álbum de estudio tras los internacionalmente exitosos «Welcome To My World» y «Partyson».

Lo que viene para FloyyMenor:

Otro artista que la rompió durante 2024 fue FloyyMenor, con éxitos como «APAGA EL CEL» o «Después de la 1». En sus redes sociales viene con un claro mensaje, su última publicación viene con el hashtag «#theAlbumYTSQS2025». Durante la tarde del martes subió una historia a Instagram con un simple mensaje «17/01». Si bien no hay mayores detalles sobre el lanzamiento del álbum, se espera que el 17 de enero haya nueva música del artista revelación del 2024.

Lo próximo de Easykid:

Easykid también tuvo un exitoso 2024 de la mano de los «4 fantásticos» y el álbum «Los 4F: el Origen», la gran innovación del género urbano el año pasado. En redes sociales, la noche del lunes 6 de enero, comenzó con una enigmática campaña en Instagram. Publicó un video que dejó a los fanáticos expectantes, sobre todo por el final, que anuncia: «Im part of a cult» y «Album under construction». Además del texto «2025 album in progress».

El artista incluso creó una cuenta de Instagram para promocionar el álbum en el cual ya está trabajando, pero del que aún se desconocen mayores detalles, aunque en su canal de difusión de Instagram prometió que sería «una nueva era».

Lo nuevo de Kidd Voodoo:

Por otro lado, Kidd Voodoo anunció en su canal de difusión de Instagram: «El próximo es con el Jere» y saldría pronto, aunque no se sabe nada más. El intérprete de «Enrrolar» adelantó en su canal de difusión que su próximo proyecto es «algo más perreo» y al parecer, no será una larga espera.

Arte Elegante y un adelanto de su disco:

En conversación exclusiva con Radio Activa, Arte Elegante dio un indicio de lo que viene para su nuevo álbum. El Coronel Valverde adelantó que el cantante esta semana grabaría 2 videoclips que son parte de su nuevo álbum. Dj Black dejó una evidente pista de sus colaboraciones: «no vamos a decir nombres, pero le dicen Klein». A lo que el cantante responde «y Mella». Aludiendo a los artistas Jere Klein, con quien ya subió una foto a Instagram y a Gino Mella, que al parecer estarán en el nuevo proyecto de Arte Elegante.

Los próximos sencillos de Lucky Brown, Nickoog clk, Dj Rocka y Marcianeke:

También Lucky Brown y Nickoog clk mostraron un adelanto en redes sociales de su nuevo éxito. Aún no tiene fecha de estreno ni nombre, pero los fanáticos ya pueden hacerse una idea de lo que viene con el preview. Por otro lado, Dj Rocka y Marcianeke vienen este 11 de enero con «Mereketengue» lo que promete ser la guaracha del verano.