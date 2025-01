«Es súper humilladora»: Nueva participante de Palabra de Honor arremetió contra Faloon y Oriana en su ingreso al reality

En el capítulo de Palabra de Honor que se emitió este lunes, se mostró el ingreso de Fanny Cuevas, al reality de Canal 13.

Vale señalar que el ingreso no estuvo exento de polémicas. Tras su ingreso, la ganadora de Mundos Opuestos 2 arremetió contra Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli.

«Ustedes me conocieron a los 18 años. Ahora he viajado por el mundo, he trabajado, soy una persona totalmente distinta a lo que sería si me hubiera quedado en la pobreza», dijo Fanny Cuevas en su ingreso.

Además, agregó: «Vengo a representar a la gente trabajadora. La gente sabe quién soy, y si no lo saben, me van a conocer aquí. Nadie me dice qué hacer, sino exploto. Voy a intentar no explotar, pero si alguien me dice algo le voy a contestar».

En este sentido, Fanny Cuevas habló de Faloon Larraguibel, con quien fueron compañeras en Yingo.

«Con Faloon trabajamos juntas. A ella siempre le ha gustado ser la protagonista en todo, a mí también», señaló.

El polémico ingreso de Fanny Cuevas a Palabra de Honor

Fanny Cuenvas fue recibida por Felix Soumastre, quien señaló que es su «amiga personal».

Por otro lado, con Faloon Larraguibel, se saludaron fríamente.

«No la veo hace mucho tiempo. Y no teníamos una gran relación», señaló Faloon.

Posteriormente, Fanny Cuevas se lanzó contra Oriana Marzoli, quien no estaba presente.

«¿Dónde está el pelo de choclo? Llegó la nueva reina», lanzó.

Frente a esto, Daniela Requena le contó las razones de la salida de Oriana y Facundo González.

«Facundo le dijo cosas muy feas a Faloon y fue expulsado, y Oriana se fue con él. Fue una dosis de humildad porque se creían intocables, los reyes del reality«, señaló.

Luego, Fanny Cuevas tomó un retrato de Oriana Marzoli, y lo dejó en un cajón. «¡Toma, pa tu p… casa! Es súper humilladora, una chispa mujer. ¿Cómo la gente puede avalar eso?«, expresó.

Por otro lado, en conversación Felix, la nueva participante del reality Palabra de Honor se refirió a la forma en que la recibió Faloon Larraguibel.

«Como que me hizo la desconocida. ¿Qué se cree? ¿La patrona?», señaló.

Frente a esto, Felix respondió: «Te vas a dar cuenta sola. Yo me he llevado lamentablemente sorpresas, ya no es la persona que conocimos nosotros. Es así con el que se le cruce, y si tiene que cortar cabezas, lo hace».

Por otro lado, Faloon Larraguibel le consultó a sus amigos sobre que dijo Fanny Cuevas sobre ella. Frente esto, Reina le respondió que dijo que en «Yingo» tenían una lucha de egos.

«Ella era la que tenía una lucha de egos», indicó Faloon al respecto.