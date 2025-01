«Estamos rotos»: Ricardo Montaner compartió desgarrador mensaje tras sufrir lamenta pérdida familiar

Recientemente, se dio a conocer que Ricardo Montaner pasa por un complicado momento debido a la muerte de un familiar.

Vale señalar que fue el mismo cantante venezolano quien confirmó la partida de Rodolfo Rodríguez Miranda, quien era su cuñado y hermano de su esposa Marlene.

Ricardo Montaner informó la muerte de Rodolfo Rodríguez

Durante la jornada del sábado 4 de enero, Ricardo Montaner compartió unas sentidas palabras por la muerte de su cuñado.

«Escribo esto, en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido Rodolfo Rodríguez Miranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa», partió señalando en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, Ricardo Montaner expresó: «Él fue quien me sacó de abajo… Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello».

«Su más importante contribución a mi vida, como le dije siempre, fue su hermosa hermana a quien amo profundamente, la madre de mis hijos, mi compañera de vida, Marlene», agregó el cantante venezolano.

Asimismo, indicó: «Gracias por eso Rodo, gracias por Marlene y por todo, gracias por creer en mí y por apostar a mi futuro».

En este sentido, Ricardo Montaner también mencionó: «Aún no caigo en lo que estamos viviendo como familia, vamos en un avión rumbo al encuentro con Mila y mis sobrinas, completamente en shock. Estamos rotos. Tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje».

Para finalizar, el artista señaló: «Su aporte a la música en Venezuela, es infinito, sin duda, fue el padre de la generación musical de los 80’s. También fue el líder del circuito de radio más grande de Venezuela. Tristeza profunda».

