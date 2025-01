“Falta remate para entender”: Jorge Alis sorprendió con su opinión sobre la participación de George Harris en Viña

Jorge Alis, fue invitado al programa Sin Editar de Pamela Díaz. En esta instancia el comediante y «La Fiera» sostuvieron una distendida conversación.

Durante la entrevista sostuvieron diversos temas, uno de ellos sobre la parrilla humorística de la nueva edición del Festival de Viña del Mar.

En este contexto, el comediante argentino, triunfador del Festival de Viña en 2014 y 2019, expresó su sincera opinión sobre la participación del Humorista Venezolano George Harris, explicando que su humor no es de su total agrado, pero que le ira bien.

“Le va a ir bien. A mí no me gusta él… No es que no me gusta, sino como que siento que tiene un estilo determinado, que no es el estilo que más me gusta”, explicó Alis.

Posteriormente, «La Fiera» Pamela Díaz, y le preguntó si Chile está preparado para este tipo de humor. “Yo creo que tiene harto público de su país, de hecho, por algo está ahí (…) Dice cosas fuertes, a mí me parece que está bien, lo que pasa es que a mí no me gusta, porque me da la impresión que falta remate para entender. Aparte, por otro lado, uno también tiene un humor muy regional”, respondió Jorge Alis.

Recordemos que George Harris, cumplió un hito importante en suelo nacional, ya que logró un sold out en el mítico recinto del Movistar Arena en 2024.

Al finalizar la conversación, el comediante argentino, Jorge Alis, expresó que cree que le irá bien a George Harris en su debut en esta nueva edición del Festival de Viña del Mar. “Yo creo que le va a ir bien a todos este año” aseguró el comediante argentino.