«Hay mujeres que les encanta que…»: El controversial comentario de Paty Maldonado que generó repudio en redes sociales

En el capítulo de «Primer Plano» que se emitió este domingo, Paty Maldonado lanzó un polémico comentario sobre la violencia de género, lo que provocó que recibiera múltiples críticas en redes sociales.

Esto ocurrió mientras en el panel hablaban con respecto a los audios filtrados de Maite Orsini, en los que ofreció su apoyo a las denunciantes de Jorge Valdivia.

En este sentido, Paty Maldonado indicó: «Necesita urgentemente ser vista. Yo creo que esta relación, que tiene ella con Jorge, es una relación tóxica, pero que a ella le satisface».

«Porque hay seres humanos que son así, que les encantan las relaciones tóxicas. Hay mujeres que les encanta que les peguen, y anda a meterte tú», agregó.

Estos comentarios provocaron una reacción inmediata por parte de Cecilia Gutiérrez y Julio César Rodríguez. De hecho, el conductor señaló: «No creo que a nadie gusta que le peguen, hay personas que lamentablemente…».

No obstante, Paty Maldonado quiso aclarar: «Perdón, no me interpreten mal, por favor. Hay mujeres que sienten satisfacción (al ser agredidas) y eso tú no lo puedes negar. ¡Son enfermas! Por supuesto que son enfermas, indiscutiblemente, eso quiero decir».

Además, la panelista indicó que Maite Orsini «necesita una red de apoyo familiar». Además, agregó que «requiere de atención, urgentemente».

Paty Maldonado recibe múltiples críticas por polémico comentario

Las palabras de Paty Maldonado fueron criticadas duramente en plataformas como Instagram y Twitter. De este modo, muchas personas mencionar que estos comentarios demuestran una falta de sensibilidad con las víctimas de violencia de género.

Además, según informó ADN, diversos usuarios denunciaron este comentario con el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). De este modo, argumentaron que este tipo de declaraciones perpetuan estigmas con respecto a las mujeres que pasan por situaciones de abusos.

Patricia Maldonado: «Hay mujeres que les gusta que les peguen». 😠 ¿Hasta cuándo le dan pantalla a esta pinochetista? exigimos sanción del @CNTVChile y que @chilevision se haga cargo de hasta dónde han llevado a la tv chilena, a la podredumbre total.#PrimerPlanoCHV #ContigoCHV pic.twitter.com/1SwXsSCNrD — 🇨🇱 ✊ 🇵🇸 (@ElCautiv0) January 6, 2025

Patricia Maldonado dice en #PrimerPlanoCHV que «hay gente a la que le gustan las relaciones tóxicas. Hay mujeres a las que les encanta que les peguen».

Esos dichos van a traer cola… pic.twitter.com/Wu9cFjdmrG — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) January 6, 2025

Espantoso lo que dice Patricia Maldonado. Cómo puede decir que hay mujeres que les gusta que le peguen? Pero por favor! Entonces quiere decir que las mujeres golpeadas son culpables?? Sáquela de ahí!!! #PrimerPlanoCHV — chile picante (@mechitadeclavo) January 6, 2025