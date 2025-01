«No me gustan las mujeres cochinas»: Ciudadano extranjero se hace viral por mensaje a chilenas

Recientemente, se viralizó un video en TikTok del usuario @los_wawawa17. En este registro, el protagonista es un ciudadano extranjero que vive en Chile y que hace una crítica a las chilenas.

Resulta que el hombre señaló: «A mí no me gustan las mujeres cochinas chilenas y extranjeras. Las que no se arreglan las uñas de los pies, ni las manos, ni piensen que van a andar conmigo».

Vale señalar que en el registro, individuo también señaló: «Mira este estilo, esto es un flow propio. La mujer que va a andar conmigo, no se ponga de chistosa de andar feíta».

Los comentarios que recibió el video viral de ciudadano extranjero

Como era de esperarse, el video del hombre extranjero generó múltiples reacciones. De hecho, el registro ya suma más de 700 comentarios, de los que gran parte son críticas.

«Exclamo Brad Pitt»; «habló el más lindo»; «que tiene alto el autoestima mijo», «jajaj está bueno el chiste»; «qué audacia»; «la media perso», fueron algunos de los mensajes que recibió.

Es importante señalar este no es el primer video, en que el hombre se burla de los chilenos. De hecho, en otro registro indicó: «El pan marraqueta es más duro que una piedra». Además, en otro mencionó: «A mí me gusta salir a la calle con mis tenis limpios. A muchos chilenos y chilenas les gusta salir a la calle con sus tenis sucios, por eso hay extranjeros que cuando están con las mujeres chilenas les cambia la personalidad; los zapatos no pueden estar sucios»

