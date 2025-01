Banco solicita la quiebra de Tonka Tomicic debido a millonarias deudas impagas

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer que el Banco Santander presentó una solicitud de liquidación forzosa simplificada contra la popular animadora Tonka Tomicic.

De acuerdo a lo informado por ADN, el abogado José Antonio Morales Miranda (representante de Banco Santander) presentó la demanda frente al tribunal. De este modo, en el documento se indica que la exfigura de Canal 13 no solamente tiene una deuda de $91 millones con el Banco Santander, sino que también adeuda $90 millones con el Banco de Chile.

A pesar de que a Tonka Tomicic se le notificó la demanda, la animadora no presentó los bienes suficientes para poder cubrir sus deudas.

Cabe destacar que ADN informó que el 18 de noviembre del año pasado, el 17° Juzgado Civil de Santiago realizó una orden de embargo contra la comunicadora. De este modo, exigió que pague $91 millones junto a los intereses.

No obstante, cuando se intentó realizar el embargo el 29 de noviembre del 2024, Tonka Tomicic no se puso a disposición del procedimiento, no hizo el pago ni firmó el acta.

Sin embargo, a la exrostro de Canal 13 se le notificaron los plazos legales para poder presentar excepciones.

Por otro lado, es importante señalar que en el capítulo que se emitió este domingo en Primer Plano, Tonka Tomicic fue la protagonista. Incluso revelaron que la animadora tendría un romance con un reconocido periodista.

Aseguran que reconocido periodista sería la nueva pareja de Tonka Tomicic

En Primer Plano señalaron que la animadora tendría una relación con el periodista Pablo Basadre.

Sin embargo, la misma Tonka Tomicic desmintió esta información.

A pesar de esto, Cecilia Gutiérrez indicó: «En los últimos días, he conversado con gente cercana a Tonka y ellos confirman que está en una relación con Pablo».

«Esto del seguimiento de Primer Plano hizo que cambiara su rutina con él, porque sabía que los estaban siguiendo, pero sí están en una relación», agregó.