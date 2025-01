Javiera Acevedo reveló sus planes tras obtener millonario premio por ganar Top Chef VIP Chile: «Ojalá que me resulte»

Javiera Acevedo se convirtió en la ganadora del famoso programa de cocina, Top Chef VIP. Su preparación hizo que los jurados le dieran la victoria del certamen. Sin embargo, la victoria no fue lo único que se llevó para la casa, ya que la actriz ganó un premio millonario.

La actriz, supero a sus compañeras Eskarcita y Disley Ramos. De este modo, se ganó 30 millones de pesos y un auto cero kilometro evaluado en cerca de 15 millones de pesos.

En conversación con Publimetro, Javiera Acevedo, comentó sobre sus planes a futuro y sus opciones para invertir el monto. Si bien no quiso entregar muchos detalles, aseguro que estas ideas estaban ligados al mundo de la gastronomía.

La actriz dejó en claro, que parte de la cifra millonaria, será para costear gastos de preparación para lanzar un producto que tiene en mente, el cual será para comer y tomar. “Quiero lanzar un producto estrella. Ojalá que me resulte para este verano”.

Los proyectos de Javiera Acevedo

Como señala la Actriz, y ganadora de la segunda edición de Top Chef VIP, le tiene que ir bien con el primer producto, el bebestible y ocupar lo recaudado para lanzarse con el producto comestible. “Me tiene que ir bien con el bebestible” expresó la ganadora.

Según explicó, Javiera Acevedo, asegura que esta idea la lleva explorando desde hace mucho tiempo, señalando una importante arista de este plan. “El otro tema es que formar un equipo, hay que invertir en miles de cosas que ya lo he evaluado. Partir de cero se puede, pero es complicado porque hay que poner muchos huevos, muchas canastas. No es tan fácil, no quiero andar pidiendo muchos favores” contó.

La actriz lleva mucho tiempo, meditando este gran paso, pero aseguró que le costaba tener plena confianza en sus aspiraciones. “Me demoraba pensar en qué y le veo siempre el lado negativo a todas las cosas porque no quiero caer en algo malo, ni perder. No soy de arriesgar. Por eso, me quiero jugar a la segura y hacer una producción baja primero” comentó la ganadora de Top Chef VIP.

