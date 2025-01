José Antonio Neme se sincera sobre su supuesta renuncia a Mega y reconoce cuál fue su error: «Uno tiene que saber…»

Recientemente, en conversación con Pamela Díaz, José Antonio Neme se refirió a la supuesta su supuesta renuncia con Mega, la que dio mucho que hablar hace algunas semanas y que habría sido frenada tras una reunión con los ejecutivos del canal.

De este modo, el animador de Mucho Gusto reconoció que cometió un error. Además, habló de su trabajo en el mundo televisivo.

José Antonio Neme se sincera sobre su supuesta renuncia

En el programa Sin Editar, Pamela Díaz le preguntó al rostro de Mega: «¿Firmaste mejor, cierto? El contrato (con Mega)».

A lo que José Antonio Neme respondió: «Estaba firmado de antes».

Frente a esto, Pamela Díaz le indicó: «Ah, te dio un Súper Taldo».

En este sentido, el rostro de Mucho Gusto señaló: «No, no, es que había cláusulas que no podía romper y no sabía».

Posteriormente, Pamela Díaz mencionó; «Me cargan los contratos de los canales, son tan extraños».

Ante esto, José Antonio Neme expresó que «los contratos tienen sus cosas, uno tiene que saber y ahí fue un error mío».

Luego, el periodista de Mega habló sobre su rol en la televisión.

«Yo tengo sentido del espectáculo, encuentro que la televisión es un show y es un show en todas las dimensiones. No solamente en la entretención, yo creo que la información también es parte de un show, por la naturaleza del medio, La televisión tiene mucha emoción, colores y sonidos», señaló.

Además, José Antonio Neme agregó: «Nunca pensé en mi vida que iba a animar un matinal. Mi mamá me tenía más fe, me decía ‘tú eres florerito».

Es importante señalar, que en esta oportunidad Pamela Díaz también le preguntó al rostro de Mega sobre su situación sentimental actual.

Frente a esto, José Antonio Neme respondió: «Es complicado».