«Hubo una situación muy límite»: José Antonio Neme rompe el silencio y aclara su supuesta renuncia Mega

José Antonio Neme rompió el silencio y explicó su supuesta renuncia a Mega, la que dio mucho que hablar durante el viernes pasado.

Sin embargo, es importante aclarar que poco después se confirmó que el conductor de Mucho Gusto se quedará en el canal.

«Quiero agradecerle a todos los que me escribieron. El viernes fue un día complejo para mí. Yo podría no hablar, porque es un tema privado entre la empresa y yo, pero debo respetar al público, porque uno se debe al público, el público es el que te quiere y apoya. No puedo hacer como que no pasa nada. Es un poco subestimar a las personas», señaló José Antonio Neme.

José Antonio Neme se refiere a su supuesta renuncia a Mega

A través de sus redes sociales, el conductor de Mucho Gusto expresó: «Primero, el día viernes fue un día muy difícil, triste y agobiante. Lo pasé mal y no estoy diciendo con esto que alguien tuvo la culpa, simplemente fueron horas bien complejas para mí y otro grupo de personas».

Además, José Antonio Neme explicó que «hubo una situación muy límite en términos de negociación y decisión, que no fue mentira, fue real».

Posteriormente, el rostro de Mega señaló: «Ejecutivos, administrativos, abogados, todos querían lo mejor para todos. Cada uno le puso dedicación para que resultara todo de la mejor manera posible. Fue posible poder resolverlo, siempre en una solución hay heridos, personas que sienten frustración, enojo o alegría. Para todas las personas que estuvieron en la negociación del viernes, yo les agradezco enormemente eso».

En este contexto, José Antonio Neme se mostró agradecido con «a la industria en general, ha sido súper generosa conmigo, soy consciente de la responsabilidad que eso significa y agradezco siempre las oportunidades que se me han presentado. Le agradezco a los ejecutivos de los canales involucrados».

Es importante señalar que de acuerdo a lo informado por Publimetro, el rostro de Mega tuvo conversaciones avanzadas con Chilevisión para sumarse al canal.