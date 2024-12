Cancamusa teloneó a Lenny Kravitz en México y lo celebró con fotos con el artista en sus redes sociales: «Me siento muy feliz…»

Hace unos días, Lenny Kravitz realizó dos fechas en Santiago, donde un Movistar Arena repleto lo recibió eufóricamente y el recinto se transformó en una pista de baile.

En este contexto, su gira internacional Blue Electric Light Tour continuaba, y la productora sorprendió al anunciar a Cancamusa como la telonera del evento que se realizó en Ciudad de México.

Asimismo, la artista nacional se mostró muy emocionada y utilizó sus redes sociales para compartir una imagen con Lenny Kravitz, además de postear una sincera reflexión luego de la experiencia que vivió.

Cancamusa y su mensaje luego de telonear a Lenny Kravitz

«Qué hermoso regalo conocer a Lenny Kravitz y abrir su show ayer en CDMX!. A los 13 años yo estaba sacando en batería “Are You Gonna Go My Way” en mi casa en el sur de Chile porque mi profe de música del colegio me la había dado de tarea», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Y «Again» la escuchaba todo el tiempo en repeat, ya que personalmente son de esas canciones especiales que no quieres que se terminen. Esta experiencia es un regalo, un gran aprendizaje e inspiración para mi carrera como solista. Me siento muy afortunada por haber tenido esta oportunidad».

Respecto al show, indicó que fue «una clase magistral y me siento muy feliz de haberlo compartido desde tan cerca junto a mi equipo y amigxs. Para todxs fue maravilloso. Mi corazón está muy feliz, esa niña en el sur descubriendo música en su adolescencia, jamás imagino la noche de ayer en México junto Lenny Kravitz».

También puedes leer en Radio Activa: ¿Cuál ha sido la presentación más cara en la historia del Festival de Viña?: El primero cobró casi 100 millones de la época