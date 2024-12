Revelan el presente de recordada figura televisiva chilena que animó diversos estelares de Canal 13: ahora trabaja en un almacén

Pilar Cox fue una de las figuras televisivas más queridas de Chile. Participó diversas teleseries y animó estelares en Canal 13. Sin embargo, actualmente se encuentra alejada de las pantallas.

Y durante la jornada de este domingo, en Primer Plano se repasó la historia de la recordada animadora, quien entregó detalles con respecto a su vida actual.

El presente de Pilar Cox

Pilar Cox dio a conocer que por cinco años vivió en La Serena con su hijo. Periodo en el que vivió diversos cambios. Sin embargo, ahora está radicada en la comuna del Bosque de la Región Metropolitana y trabaja en un almacén.

De este modo, la recordada animadora reveló que vive con una excompañera de colegio, con quien se volvió a encontrar luego de regresar a Santiago.

«Me fui a su casa, a la casa de ella y de Ramón, así que somos tres. No es que viva en la pieza, yo tengo mi pieza también», señaló, dando a conocer la buena relación que tiene con ellos.

Además, Pilar Cox indicó que antes de vivir con su excompañera de colegio se encontraba sola. «La verdad, a mí la soledad me genera un poco de angustia. Cada vez menos, porque he ido evolucionando pero la soledad es algo a lo que yo le tengo respeto», expresó.

«¿Acá con qué me encuentro? con dos personas mayores que vienen a ser para mí una imagen, en mi corazón, de padres que no tuve, un hogar. Ellos son muy protectores conmigo, los dos, Sonia y Ramón», agregó.

Además, en el espacio de espectáculos conducido por Julio César Rodríguez, Pilar Cox recordó: «Pude ahorrar, tuve una casa a los 25 años cuando me contrató Canal 13, con una suma millonaria muy alta. Me pude comprar una casa en Los Dominicos al contado. Nunca tuve la mente del ahorro, hasta el día de hoy no sé ahorrar, no soy materialista ni consumista. Ahora recibo una pensión, ya entré a la tercera edad».

