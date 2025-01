«Me gusta su valentía»: Tonka Tomicic explicó importante donación que le ofreció a Naya Fácil

Naya Fácil, popular influencer nacional, se encuentra preparando su «Gala del Pueblo». Iniciativa que surgió después de que no fue invitada a la tradicional gala del Festival de Viña 2025, a pesar de ser embajadora de la versión pasada del certamen.

Vale señalar que se ha rumoreado que diversos canales estarían interesados en transmitir esta instancia, que contará con la presencia de diversos famosillos.

Además, hace algunos días se dio a conocer que Tonka Tomicic le donará un vestido a Naya Fácil para la «Gala del Pueblo».

En este sentido, recientemente la icónica animadora explicó sus motivos por los que piensa apoyar a la reconocida influencer nacional.

Tonka Tomicic y su donación a Naya Fácil

En conversación con LUN, la animadora indicó: «Me gusta su valentía y que de todo esto haya sacado algo positivo. Es tal cual como debemos afrontar una adversidad. Es por eso que, cuando me invitó, me sentí agradecida».

Además, Tonka Tomicic agregó: «Todo surge genuinamente con el interés de agradecer por la consideración. Que haya pensado en mi, me alegra mucho y, desde mis posibilidades, intenté poder tender una mano en algo que quizás pueda ser útil».

En este sentido, la animadora indicó que está evaluando si es que asistirá a la gala de Naya Fácil.

«Actualmente estoy rodeada de un equipo de profesionales en el área con los que estamos definiendo y tomando decisiones. Yo tengo los mejores deseos para Naya y su Gala, como también para Mega», mencionó.

Es importante señalar que Naya Fácil y Tonka Tomicic se comunicaron a través de Instagram. De este modo, la animadora le ofreció el vestido.

¿Se viene un junte entre ambas?

Según consignó CHV, Naya Fácil decidió utilizar el vestido que Tonka Tomicic lució en la Gala del Festival de Viña del 2015.

Además, la popular influencer reveló que próximamente se juntarán.

«Ese junte se viene, voy a tener el honor de conocerla, compartir con ella, y nada, muy agradecida de esa colaboración con el vestido, lo encontré demasiado icónico que una animadora de su nivel haya facilitado un vestido que ella ocupó en la alfombra roja», señaló Naya Fácil.