Muere reconocida figura del cine que estuvo detrás de recordadas películas

Durante la tarde de este jueves, se dio a conocer la partida de una reconocida figura del mundo del cine que brilló con diversas películas. Se trata de David Lynch, director y guionista que tenía 78 años.

La partida del director de cine fue confirmada por su propia familia a través de su cuenta de Facebook.

«Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch», señala el texto.

Además, se agrega: «Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, «Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero».

Es importante señalar que David Lynch, el director y guionista es conocido mundialmente por películas como «El hombre elefante», «Carretera perdida» y «Terciopelo azul».

Vale señalar que el año pasado, el mismo director reconoció que se le diagnosticó un enfisema pulmonar, debido a que pasó gran parte de su vida fumando.

«Damas y caballeros, Sí, tengo enfisema debido a mis muchos años de fumador. Debo decir que disfruto mucho fumando y me encanta el tabaco: su olor, encender cigarrillos, fumarlos, pero hay un precio que pagar por este disfrute, y el precio para mí es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Recientemente, me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma excepto por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que realmente aprecio su preocupación», indicó David Lynch en dicha oportunidad.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024