Nicolás Saavedra sorprende tras presentar a su nueva pareja tras el fin de su matrimonio con Mónica Godoy: «Súper contento»

Durante la noche de este jueves, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Caleuche 2025. Instancia en la que un popular actor nacional sorprendió tras presentar a su nueva pareja. Hablamos de Nicolás Saavedra, quien se separó de Mónica Godoy hace tres años.

Vale señalar que su expareja también se encuentra en una nueva relación.

En el evento, en conversación con ADN.cl, el actor estaba junto a su pareja y habló de su carrera y vida personal.

«Nicolás Saavedra se dedica al teatro desde hace muchos años. Y desde abril está con una obra en el Teatro San Ginés que se llama Reunión de Apoderados», señaló.

Además, agregó: «Mañana y pasado son las últimas dos funciones de esta temporada. Pero volvemos en marzo con Luz Valdivieso en el elenco».

Posteriormente, Nicolás Saavedra dio a conocer que se va a tomar un descanso durante el mes de febrero.

Nicolás Saavedra presentó a su nueva pareja

Además, el popular actor nacional también se refirió a su estado sentimental.

«Súper contento. ¿Qué te voy a decir? Súper contento», señaló Nico Saavedra. Asimismo, dio a conocer que lleva un año junto a Francisca.

En este sentido, con respecto a los quiebres que han ocurrido en el mundo del espectáculo, y que dieron que hablar durante el año pasado, el intérprete mencionó: «Uno tiene que vivir la vida porque yo soy igual que tú, igual que la gente que está en su casa. Yo tengo derecho a rehacer mi vida. La gente, no sé, somos todos iguales porque a todos nos pasan cosas».

Por otro lado, luego de ser consultado sobre Mónica Godoy, Nicolás Saavedra prefirió no explayarse mucho. «Claro, pero yo no sé. Vale. Hace tres años que me separé. En tres años no he hablado de ella ni de nuestra separación. No lo voy a hacer ahora», mencionó.