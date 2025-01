¡Juntaron millonario monto!: La impactante historia de Carlitos que emocionó al panel de Contigo en la Mañana

Durante la mañana de este viernes, se vivió una emotiva situación en un despacho en directo en «Contigo en la Mañana» del periodista Tomás Cancino, desde el Terminal Sur de la capital. El notero se encontró con Alejandro, quien buscaba ayuda para su hijo Carlitos (@todosjuntosporcarlitos), de 4 años.

Carlitos sufre de un tumor cerebral DIPG, conocido también como glioma pontino intrínseco difuso. Según las palabras del padre, el pequeño fue diagnosticado con solo tres días de vida, y los doctores no le dieron mucha esperanza de vida.

Lamentablemente, el tumor que afecta a Carlitos no puede ser tratado en Chile, según Alejandro, ya lo han tratado con Radioterapia Paliativa, que es lo único que se puede hacer. Es por esto que necesitan viajar a España, donde sí puede ser tratado.

La impactante historia de Carlitos que emocionó al panel de Contigo en la Mañana

Para este viaje, la familia debía juntar 150 millones de pesos. Según Alejandro, había hecho muchas cosas para juntar el dinero, incluso, caminó desde el sur hacia Santiago y hasta pidió dinero en semáforos.

En el momento del contacto con el matinal de Chilevisión, Alejandro había logrado reunir una cifra cercana a los 75 millones de pesos, la mitad del dinero que necesitaba.

Es por esto que desde el programa se hizo el llamado al público para que pudieran aportar a Carlitos, con la cantidad de dinero que pudieran, incluso 500 o mil pesos.

Transcurrido unos 20 minutos desde que se hizo el llamado, Alejandro revisó su Cuenta Rut. Para sorpresa de todos, había logrado llegar a 180 millones de pesos, lo que al principio parecía imposible.

Entre lágrimas, Alejandro se tomó un momento para agradecer a toda la gente que donó para ayudar a Carlitos. Mientras todos en el estudio estaban igual de emocionados. «Luchaste contra todo«, lo felicitó Tomás Cancino.

Alejandro dijo: «Yo sé que cuesta, pero yo nunca me iba a rendir por mi hijito, y no me voy a rendir, y sé que vamos a llegar allá y que lo vamos a lograr y va a estar todo bien«.

«Se los agradezco de verdad, de todo corazón», agregó sin poder contener la emoción.

Más tarde, Alejandro reveló que había estado mucho tiempo intentando aparecer en el matinal. En otras oportunidades había ido a las fiscalizaciones, sin poder encontrar los despachos, sin embargo, hoy lo logró.

Finalmente, revisó su Cuenta Rut por última vez, y nuevamente no pudieron contener la emoción en el despacho. La cifra registrada en ese momento rondaba los 200 millones de pesos.

