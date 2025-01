«Hay que ser muy hue…»: El tenso momento en que Pedro Carcuro retó a Fernando Solabarrieta

El último invitado del espacio de conversación de 24 Horas, Car-Curo, fue el animador y comentarista deportivo Fernando Solabarrieta. El conductor de la sección, Pedro Carcuro, conversó con él mientras conducía.

Hay que recordar que Fernando Solabarrieta ha pasado por diversos problemas personales, a causa de sus adicciones, y también por la reciente separación con la animadora Ivette Vergara.

El tenso momento en que Pedro Carcuro retó a Fernando Solabarrieta

La tensa situación ocurrió cuando, en medio de la conversación, Pedro Carcuro reflexionó sobre el potencial de Fernando Solabarrieta, que, según él, no fue aprovechado.

«Yo se lo he dicho a Ivette, más que a nadie, a todas las personas que te conocen, a mis hijos que te conocen hace muchos años, que Fernando es para ser uno en Chile, no el dos, después de Camiroaga, venía Fernando«, indicó.

«Gracias Pedro«, respondió Solabarrieta, lo que generó cierta inquietud en el histórico conductor. «Pero cómo me vas a dar las gracias, mira lo que te estoy diciendo, te lo farreaste, hay que ser muy hueón Fernando. Porque la palabra es textual, te lo farreaste«, expresó.

Impactado por las palabras sin filtro de Carcuro, Solabarrieta reflexionó: «Tal vez es algo que la gente quería que hiciera, y a lo mejor ese es mi único acto de rebeldía propio. Sí, tú tienes razón, yo podría haber hecho más cosas».

«Pero también es cierto que haciendo mi vida, no retrocediendo un centímetro de cómo soy, he logrado muchas cosas, seis Juegos Olímpicos, siete Panamericanos, 12 Campeonatos del Mundo entre juveniles y adultos, aquel famoso relato (Atenas 2004), que hace que la gente hasta el día de hoy me lo recuerde«, cerró.

