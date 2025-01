«Pudo haber sido peor»: Integrante de Zúmbale Primo se sinceró tras su operación por haber sufrido complejo accidente en moto

Hace unos días el Grupo Zúmbale Primo comunicó que el bajista de la banda, Erick Ruiz, había sufrido un grave accidente en moto.

El músico resultó con varias fracturas en su pierna, y debió ser operado en Santiago. La intervención médica se prolongó por más de 4 horas, por lo que la situación era más delicada de lo que se creía inicialmente.

La profunda reflexión de Erick Ruiz tras su accidente

Erick Ruiz logró salir con éxito de la operación, y actualizó su estado de salud, en conversación con Las Últimas Noticias.

El músico informó: «Ahora tengo que continuar con la recuperación, los controles y seguir al pie de la letra mi recuperación. Quedé con plaquetas en la tibia y peroné y múltiples pernos».

Erick Ruiz comentó que su afición por las motos comenzó con la pandemia, pero después de este complicado accidente, dejará de conducir su moto.

El bajista de Zúmbale Primo, dejó una importante reflexión: «Después de esto que me acaba de pasar he pensado muchas cosas. He podido madurar y entender que mi presente es mi trabajo, mi familia y mi bienestar. Muy pasión pueden ser las motos, pero este deporte es muy extremo, se corren muchos riesgos».

«Esto pudo haber sido peor, gracias a Dios fue mínimo. Así que 100% de probabilidades que deje este deporte«, afirmó.

Erick Ruiz cerró con el siguiente mensaje: «Es algo inesperado, que no está en la mente de nadie que te pueda suceder, pero a través de estos días he ido mentalizándome un poco con el cariño de la gente, de la familia y me han hecho entender que las cosas pasan por algo«.

