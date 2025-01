Daniela Aránguiz se lanzó con todo contra María Paz Arancibia en pleno programa en vivo: «Se acabaron hasta los saludos»

Daniela Aránguiz y la periodista María Paz Arancibia protagonizaron una tensa situación en el programa de TV+, «Sígueme».

Esto ocurrió después que la experiodista de CHV dio a conocer que hace un mes tuvo un encontrón con la exchica Mekano.

Resulta que en el podcast «Nada que perder», María Paz Arancibia indicó que Daniela Aránguiz se molestó debido a una pregunta relacionada con el caso de Jorge Valdivia. De hecho, indicó que la «care cuica» pidió parar la grabación, por lo que el conflicto no mostró en pantalla.

En este sentido, la exparaja del deportista se tomó un momento para conversar sobre el tema. En este sentido, señaló que su compañera habló mal de ella e incluso mencionó que no era verdad lo que dijo.

Daniela Aránguiz protagoniza tenso cruce con María Paz Arancibia en «Sígueme»

La exchica Mekano se fue con todo contra su compañera y señaló: «Yo no me escapo a un programa de televisión a hablar mal de mis compañeros, yo creo que la cosas se arreglan en persona, sobre todo cuando me ven todos los días y cualquier herida que tenías conmigo, lo podías haber solucionado conmigo»,

Además, Daniela Aránguiz agregó: «Faltaste mucho a la verdad. Yo creo que los equipos grandes se hacen en base a la confianza y cuando uno rompe los códigos de confianza de un equipo, se pierde todo y por lo menos eso que estábamos construyendo, porque yo soy una persona muy observadora que mira mucho a la gente antes de aceptarla en mi vida».

¿Se corta la relación?

Posteriormente, Daniela Aránguiz que no tendrá ninguna relación con su compañera.

«No te he pescado mucho, pero corto todo tipo de lazo contigo, se acabaron hasta los saludos. Las cosas que dijiste en le podcast no fueron todas verdades», lanzó.

«La pregunta que tú me hiciste – es verdad que mandé a cortar el programa- porque fue una pregunta que envolvía a mis hijos, no fue por una palabra X, yo a este equipo nunca he prohibido una palabra. Yo puedo decir que no es una víctima, es una denunciante», añadió Daniela Aránguiz.

Sin embargo, esto no fue todo. La exchica Mekano también mencionó: «Si yo hablo en este programa, es porque soy parte de un equipo y le tengo mucho cariño, y de repente me presto para responderle ciertas preguntas, así como yo tengo disponibilidad, no que me entreviste un periodista sobre mis hijos, porque eso no lo voy a aceptar, para eso voy a Primer Plano y me ofrecen una gran cantidad de plata».

En este sentido, Daniela Aránguiz señaló: «Es fácil agarrarse del árbol que está fuerte, porque sacaste 12 titulares en diferentes portales, creo por ti sola no lo has hecho, pero sí queriendo pelear con alguien que tú sabes que vas a conseguir lo que conseguiste».

En tanto, María Paz Arancibia mencionó que no estaba de acuerdo con su compañera y reafirmó lo que mencionó en «Nada que perder».