«No, estoy en el baño»: La tragicómica propuesta de matrimonio en vivo que desató carcajadas en el matinal de CHV

Una particular situación tuvo lugar en el centro de Santiago, en medio de un móvil del matinal «Contigo en la Mañana» de Chilevisión (CHV).

Un hombre, apodado Lalo, se acercó hasta el periodista para hacerle una curiosa petición. Don Lalo quería utilizar la conversación para pedirle matrimonio a su pareja.

La particular propuesta de matrimonio que desató las risas en matinal de CHV

Mientras el periodista Tomás Cancino se encontraba cubriendo las fiscalizaciones en el centro de Santiago, se le acercó un sujeto para ofrecerle agua. El hombre, apodado como Don Lalo, le pidió un momento al periodista para decir algo.

«Para ti, Ema, quiero pedirte matrimonio y quiere que te cases conmigo. Te pido delante de todo Chile que te cases conmigo«, declaró Don Lalo, sorprendiendo a los panelistas en el estudio del matinal de CHV.

«Quedé perplejo» comentó Julio César Rodríguez. «No te puedo creer, lo que está haciendo Lalo es muy arriesgado, es muy osado», agregó.

Ante la atenta mirada de todos en el estudio, Don Lalo, llamó por teléfono a su pareja para declararse directamente: «¿Estás (viendo) la tele verdad?, preguntó Lalo, «no, estoy en el baño«, contestó inmediatamente su pareja, desatando la risa de todos en el programa.

«Que sea espontáneo nomás» comentó el periodista, mientras en el estudio seguían riendo con la insólita situación.

A pesar de todo, Don Lalo insistió, «Te pido que te cases conmigo«. «No» respondió inmediatamente Ema, para sorpresa de todos, que ya no podían creer la tragicómica situación que estaban viendo en vivo.

Vale señalar que en primera instancia, Ema creyó que se trataba de una broma, por lo que Tomás Cancino intervino: «Ema, soy el periodista Tomás Cancino, prenda la televisión, queremos saber si usted se quiere casar con don Lalo, porque le acaba de preguntar, está muy emocionado, está muy nervioso esperando su respuesta».

«Ya, que eres pesado. No, pesado», repetía la mujer, pensando que se trataba de una broma.

«Ve la televisión si es verdad que te estoy pidiendo matrimonio«, insistía Don Lalo, pero Ema le cortó el teléfono, desatando la risa del periodista.

Don Lalo comentó que ya llevan 38 años juntos, y tienen dos hijos, pero aún no se han casado.

Don Lalo llamó por segunda vez a Ema: «Te lo he pedido muchas veces. De alguna manera debo pedirte otra vez que te cases conmigo, porque la verdad es que yo te quiero y te quiero de verdad«, le comentó.

«Es que el matrimonio a mí no me gusta. Ya me casé una vez y no quiero volver a casarme«, explicó.

«Hemos tenido altos y bajos, por eso no me he querido casar«, agregó, a lo que Don Lalo respondió, «He cambiado«.

«Ahora se porta bien… Años atrás fue picao’ de la araña«, concluyó. Cerrando una curiosa e inédita situación que se dio en vivo.

