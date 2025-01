«Renuncio en vivo»: Diana Bolocco abandonó el estudio por inesperada situación en Plan Perfecto

Un inesperado momento se vivió, la tarde de este pasado miércoles, durante la emisión del programa Plan Perfecto de CHV.

Todo este momento, surgió en el segmento de espectáculos, donde se mostró una nota sobre los casamientos de famosos que más dieron que hablar en la historia de la farándula.

De este modo, realizaron un ranking donde aparecían, las ceremonias de Marcelo Ríos con Giuliana Sotela, Gonzalo Cáceres con Sarita Vásquez y la de Raquel Argandoña con Eliseo Salazar.

Además, hablaron de la hermana de la animadora, Cecilia Bolocco. Especificamente de sus matrimonios con Michael Young, Carlos Menem y Pepo Daire.

Diana Bolocco abandonó el estudio en Plan Perfecto

Este momento se vivo, cuando al finalizar la nota sobre las ceremonias más famosas, Diana se tomó un minuto para realizar un inesperado reclamo, por un detalle que no le gustó. “Quiero decir una sola cosa nomás” dijo en primera instancia Bolocco.

“Menos mal yo trabajo en este programa, menos mal yo soy la animadora. Pelando a mi hermana”, indicó.

“¿Quién hizo esta nota? (…). Qué feo pelando los matrimonios de la hermana de la conductora del programa. Renuncio en vivo”, indicó mientras caminaba a la salida del estidio.

“Chao, me voy (…) me dicen: ‘Tenemos más’. Qué me importa”, agregó Diana Bolocco en tono de broma.

“Yapo, vente pa’ acá flaca”, le señaló Paulina Rojas, antes de que la animadora volviera al estudio.

Todo quedó, como un gran momento humorístico de Diana Bolocco, dejando las risas a viva voz, de todos sus compañeros, panelistas del programa, Plan Perfecto de CHV.

