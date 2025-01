Polémica participante de Palabra de Honor fue expulsada del reality de Canal 13 tras lanzar hirientes comentarios contra compañera

Se reveló un adelanto del reality de Canal 13 Palabra de Honor, en el que se muestra que Karla Constant anunció la expulsión de Rubí Galusky, quien protagonizó diversas polémicas en el encierro.

Recordemos que en un anterior episodio, se mostró que la participante se retiró de una prueba, lo que perjudicó a sus compañeros. Además, tuvo un fuerte conflicto con la Comandante Arratia debido a su rebeldía y mala actitud para desarrollar los deberes dentro de la casa.

Resulta que Rubí fue amonestada luego de no encontrar sus botas. Instancia en la que acusó que se las robaron. Luego, el resto de participantes de Palabra de Honor revisaron bajo sus camas para ayudarla. Acá, Faloon Larraguibel no estuvo de acuerdo con tener que buscar las cosas de su compañera. Frente a esto, comenzaron una discusión, en la que Galusky la trató de ladrona. «Yo no soy ladrona, mijita», le indicó la exintegrante de Yingo.

Posteriormente, la Comandandante Arratia le consultó si es que había utilizado su baño sin permiso. Frente a esto, la chica reality le contestó en tono de broma: «Yo no fui. Fue la Daniela Aránguiz, no yo».

«Yo no estoy acá para sus juegos de niña de tres años», respondió La Comandante, que también la castigo.

Sin embargo, esto no es todo. Después Rubí Galusky fue tomar agua sin permiso, mientras sus compañeros se encontraban formados. De este modo, todos los reclutas de Palabra de Honor quedaron sin tomar desayuno.

La expulsión de Rubí Galusky de Palabra de Honor

Cuando, Rubí iba a cumplir su castigo, estaba acompañada por Raimundo, Josué y Natu. Instancia en que la polémica chica reality se enojó con esta última y lanzó fuertes comentarios en su contra.

«Me tocó con la copia barata, ‘envy’. Es una metiche que me copia, envidiosa. Hay gente que no tiene ni un brillo, gorda, no te conoce nadie. Sólo eres la nana de la Faloon, por lo menos yo no soy empleada, brillo por mí misma», señaló.

Posteriormente, Natu fue a llorar al baño. Momento en que fue consolada por sus amigos. «Me dijo fea, gorda y que estaba aquí de empleada tuya robándole cámara», señaló.

Posteriormente, Rubí Galusky indicó que no le iba a ofrecer disculpas y que la trató de «gorda» porque sabía que tenía inseguridad con su cuerpo.

Debido a esto, y a las diversas polémicas, Karla Constant dio a conocer por petición de la Comandante Arratia, la influencer fue expulsada de Palabra de Honor.