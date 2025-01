«Es que no lo puedo creer»: Reina de Chile denunció discriminación después de que le negaran entrar al baño de mujeres en club nocturno

Brandon Zuñiga es un influencer popular en nuestro país, más conocido en redes sociales como «Reina de Chile». El día de ayer, viralizó un registro en el que acusó que no le permitieron entrar al baño de mujeres, desatando la polémica entre los cibernautas.

Cabe recordar que la Reina de Chile ha ganado popularidad con su participación en el Reality «Palabra de Honor» de Canal 13.

La denuncia de la «Reina de Chile» tras no poder usar el baño de mujeres

La situación ocurrió la noche del día viernes 17 en el club nocturno «After Office» de la capital. Reina de Chile denunció que los guardias del recinto le negaron la entrada al baño de mujeres.

Es por esto, que publicó un video en redes sociales acusando la situación, «No me pueden negar el baño, ¿qué es eso? Me decían: ‘la chica reality, déjenla pasar’, ¿Cómo chucha me van a negar el baño? No lo puedo creer«, comenzó diciendo.

«Es que no lo puedo creer. No estoy entendiendo ¿cuál es la respuesta?, me explican en los comentarios porque no estoy entendiendo, me da una rabia, ¿cómo hacen tanto dilema por entrar a un baño? Miren, no estoy mirando a nadie», agregó, mientras grababa desde el inodoro.

«Me siento cómoda haciendo pichí en el baño de mujeres, porque los hombres me acosan», cerró.

Reina de Chile acompañó el video con el siguiente texto: «Cómo puede seguir pasando esto!!!!!! El día Viernes 17 de enero en @afterofficesantiago ME DISCRIMINARON, los guardias no me dejaban pasar al baño para HACER MIS NECESIDADES!!!!!»

«Soy una persona no binaria la cual me siento muy cómodo y a gusto en el baño de mujeres! Nadie te puede negar pasar a un baño, ¡qué es eso!!! No entiendo», concluyó.

Revisa aquí el video de la denuncia

