Tras éxito de ventas: Beto Cuevas anuncia nuevo show en el Teatro Municipal de Santiago

Beto Cuevas había anunciado hace un tiempo un concierto inédito en el Teatro Municipal de Santiago, para el 29 de marzo de 2025. El cantante utilizará el evento para el lanzamiento de su nuevo disco, «Beto Cuevas Acústico».

Tras agotar las entradas, Beto Cuevas decidió anunciar una nueva función para su público. Esta tendrá fecha el mismo 29 de marzo, pero en otro horario.

Beto Cuevas anuncia un show extra en el Teatro Municipal de Santiago

Beto Cuevas tendrá un segundo concierto en la misma fecha del original, el 29 de marzo, sin embargo, comenzará a las 17:00. Mientras que el primer concierto anunciado será un poco después, a las 21:00. Las entradas ya están a la venta y pueden ser adquiridas en la página de Puntoticket.

«Beto Cuevas Acústico» es el nombre del concierto que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Santiago, además, es el nombre del álbum que editará el artista, en homenaje, 22 años después, al histórico MTV Unplugged de La Ley, que los hizo ganar un Latin Grammy al «Mejor Álbum Vocal Dúo o Grupo de Rock».

El nuevo disco del artista, cuenta además con la producción del legendario Humberto Gatica, ganador de múltiples Premios Grammy, y participe de éxitos mundiales como «We Are The World«.

Además, el nuevo disco está disponible en formato vinilo, y se puede adquirir también en Puntoticket. El vinilo será entregado a los fanáticos el 29 de marzo en el concierto, en el stand de merch oficial del artista.

El vinilo contiene 10 canciones y está diseñado como una obra continua inmersiva. Incluye colaboraciones de Ely Guerra, quien aporta su magia a los clásicos “Mentira” y “El Duelo”. Y Javiera Flores, que también deslumbra en el single inédito “Todo es Perfecto”.

El vinilo es descrito como un viaje emocional y artístico que celebra el legado que dejó La Ley. Que se mezcla con la visión contemporánea de Beto Cuevas como solista.

