«No tenía ni un mes y lo hice pebre»: Famosa figura de TVN chocó su auto nuevo y mostró cómo quedó

Hoy, en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos», la conductora María Luisa Godoy reveló una lamentable anécdota que protagonizó tras finalizar del Festival del Huaso de Olmué 2025.

Resulta que la animadora chocó su vehículo prácticamente nuevo el último día que estuvo en la Región de Valparaíso.

El accidente que protagonizó María Luisa Godoy en Olmué

En el matinal de TVN, los animadores del programa, relataron una situación tragicómica que vivió María Luisa Godoy, tras su rol como animadora del Festival de Olmué.

«Me echó al agua Eduardo. No tenía ni un mes y lo hice pebre«, recordó con humor María Luisa Godoy, respecto al choque.

Según cuenta Eduardo Fuentes, todo esto ocurrió después de la última jornada del festival, donde los conductores se pusieron de acuerdo para almorzar juntos, antes de volver a la capital.

Antes de ir a almorzar, el rostro de TVN fue a buscar a sus hijas, momento en el que ocurrió el accidente. Como la animadora no llegó al lugar a la hora acordada, Eduardo Fuentes decidió llamarla, a lo que, según sus palabras, ella respondió: «Se me cruzó un árbol».

Entonces, la animadora explicó como ocurrió el choque: «El lugar tiene una parte estrecha para salir y digo ‘no lo vaya a chocar (el árbol). Las niñas me dicen ‘mamá, lo dijiste y lo chocaste igual'».

¡No tenía ni tres semanas el auto! Agregó Eduardo Fuentes.

María Luisa cerró explicando: «El árbol se movió, te juro que no fue mi culpa. Parece que soy lesa, pero no soy tan lesa. Era un árbol grande con el medio tronco. El problema es que abajo salía otro tronco gigante, como un fierro, y eso no lo vi, porque no estaba a la altura de los espejos«.

Así quedó el auto

También te podría interesar: «Ahora me tengo que…»: María Luisa Godoy reveló que deberá someterse a una nueva interevención médica tras su cáncer de piel