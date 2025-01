«Antes usaba la ropa doble o triple XL, y ahora estoy en talla M»: Las confesiones de Coronel Valverde tras perder 40 kilos en 6 meses

El comediante, Marcelo «Coronel» Valverde, habló en una entrevista con LUN sobre su cambio físico, tras someterse a un bypass gástrico el año pasado.

El Coronel, en los meses desde su operación, ha mostrado un sorprendente avance.

Las confesiones de Coronel Valverde tras perder 40 kilos en 6 meses

El triunfador del Festival del Huaso de Olmué en 2024, declaró ante el medio citado que tuvo tres razones para realizar la operación. Para prevenir enfermedades, dejar de ser el «gordito simpático», y también para «jugar más con su closet«.

«Yo antes usaba la ropa doble o triple XL y ahora estoy en talla M. Y en pantalones pasé de usar 56, 54 a estar en 46» agregó, evidenciando su gran cambio físico.

Actualmente, Marcelo Valverde pesa 78 kilos, y afirmó que está en un proceso de cambio físico con ejercicio: «La meta es meterle bueno al ejercicio para generar más masa muscular y estar más fuerte».

Además, afirmó que la mayoría de su ropa le queda grande, por lo que se dedicará a regalarla, exceptuando prendas importantes, como las que utilizó en sus presentaciones en Olmué y la Teletón.

El Coronel Valverde también se refirió a sus compañeros en el pódcast, «El Sentido del Humor«, Luis Slimming y Héctor Romero: «Me han apoyado harto, pero igual me hacen chistes, obviamente me molestan porque es la forma que tenemos de relacionarnos».

Afirmó que ha conversado con Slimming: «Está viendo cómo mejorar ahí, también su salud, conversamos del tema, de la mejora, lo positivo que ha sido la operación«.

«Él también es bien desordenado, entonces hay que pensarlo bien. La idea no es pasarlo mal, así que hasta ahora está haciendo harto ejercicio, comiendo bien. Igual se está preocupando de su salud«, concluyó.

