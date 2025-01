Premios Oscar: Revisa la lista completa de los nominados en cada categoría

La mañana de este jueves, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados para la versión de este año de los Premios Oscar, la número 97.

La lista de nominados se pospuso debido a los terribles incendios que afectaron a la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Conoce los nominados a los Premios Oscar 2025

Son muchos los que desean quedarse con la estatuilla dorada, galardón que destaca lo mejor de la pantalla grande a nivel mundial.

Esta vez, los encargados de presentar las nominaciones a los Oscars fueron Bowen Yang y Rachel Sennott.

Entre los nominados más destacados se encuentra «Emilia Pérez», con 13 nominaciones, «The Brutalist» y «Wicked», con 10, y «Conclave» con 8.

A continuación, te entregamos el listado completo de todos los nominados a los Premios Oscar 2025.

Mejor Película

– Anora

– The Brutalist

– A Complete Unknown

– Conclave

– Dune: Parte 2

– Emilia Pérez

– I’m Still Here

– Nickel Boys

– La Sustancia

– Wicked

Nominaciones Mejor Película Internacional

– I’m Still Here

– The Girl with the Needle

– Emilia Pérez

– The Seed of the Sacred Fig

– Flow

Mejor Actor

– Adrien Brody – The Brutalist

– Timothée Chalamet – A Complete Unknown

– Colman Domingo – Sing Sing

– Ralph Fiennes – Conclave

– Sebastian Stan – The Apprentice

Mejor Actor de Reparto

– Yura Borisov – Anora

– Kieran Culkin – A Real Pain

– Edward Norton – A Complete Unknown

– Guy Pearce – The Brutalist

– Jeremy Strong – The Apprentice

Mejor Actriz

– Cynthia Erivo – Wicked

– Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

– Mikey Madison – Anora

– Demi Moore – La Sustancia

– Fernanda Torres – I’m Still Here

Mejor Actriz de Reparto

– Monica Barbaro –A Complete Unkwon

– Ariana Grande – Wicked

– Felicity Jones – The Brutalist

– Isabella Rossellini –Conclave

– Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Nominados a Mejor Director

– Sean Baker – Anora

– Brady Corbet – The Brutalist

– James Mangold – A Complete Unknown

– Jacques Audiard – Emilia Pérez

– Coralie Fargeat – La Sustancia

Mejor Guion Adaptado

– A Complete Unknown

– Conclave

– Emilia Pérez

– Nickel Boys

– Sing Sing

Mejor Guion Original

– Anora

– The Brutalist

– A Real Pain

– September 3

– La Sustancia

Mejor Película Animada

– Flow

– Intensa-mente 2

– Memoir of a Snail

– Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

– The Wild Robot

Mejor Banda Sonora

– The Brutalist

– Conclave

– Emilia Pérez

– Wicked

– The Wild Robot

Mejor Canción Original

– El Mal – Emilia Pérez

– The Journey – The Six Triple Eight

– Like a Bird – Sing Sing

– Mi Camino – Emilia Pérez

– Never Too Late – Elton John: Never Too Late

Mejores Efectos Visuales

– Alien: Romulus

– Better Man

– Dune: Parte 2

– Kingdom of the Planet of the Apes

– Wicked

Mejor Edición

– Anora

– The Brutalist

– Conclave

– Emilia Pérez

– Wicked

Mejor Corto

– A Lien

– Anuja

– I’m Not a Robot

– The Last Ranger

– The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor Corto Animado

– Beautiful Man

– In The Shadow of the Cypress

– Magic Candies

– Wander to Wonder

– Yuck!

Mejor Diseño de Vestuario

– A Complete Unknown

– Conclave

– Gladiador 2

– Nosferatu

– Wicked

Mejor Maquillaje y Peinado

– A Different Man

– Emilia Pérez

– Nosferatu

– La Sustancia

– Wicked

Mejor Documental

– Black Box Diaries

– No Other Land

– Porcelain War

– Soundtrack to a Coup D’Etat

– Sugarcane

Mejor Documental Corto

– Death by Numbers

– I Am Ready, Warden

– Incident

– Instruments of the Beating Heart

– The Only Girl in the Orchestra

Mejor Diseño de Producción

– The Brutalist

– Conclave

– Dune: Parte 2

– Nosferatu

– Wicked

Mejor Sonido

– A Complete Unknown

– Dune: Parte 2

– Emilia Pérez

– Wicked

– The Wild Robot

Mejor Fotografía

– The Brutalist

– Dune: Part 2

– Emilia Pérez

– María

– Nosferatu

