«Tengo una polola, veinte años menor que yo»: Popular actor chileno confirma que tiene nueva pareja a meses de su quiebre matrimonial

Recientemente, el popular actor Rodrigo Muñoz, reveló que tiene una nueva pareja, a meses de su quiebre matrimonial con la actriz Claudio Pérez.

Vale señalar que la noticia la entregó la misma intérprete en octubre del año pasado. En dicha oportunidad, reveló que la ruptura fue en febrero del 2024.

Y ahora, en conversación con La Cuarta, Rodrigo Muñoz entregó detalles de cómo enfrentó el fin de la relación y confirmó que tiene nueva pareja.

En este contexto, el actor se refirió a cómo enfrentó su quiebre con Claudia Pérez.

«Para mí fue un infierno separarme, no lo podía creer. Ahora ya lo puedo hablar tranquilamente, porque ya lo pasé, pero el momento fue muy duro», indicó.

Rodrigo Muñoz confirma que tiene nueva pareja

Además, el actor, confirmó que desde hace dos meses que se encuentra en una nueva relación amorosa.

«Tengo una polola, veinte años menor que yo. Estoy pololeando, lo paso tan bien, me tratan tan bien», partió señalando Rodrigo Muñoz.

«Me di la oportunidad de conocer nuevas personas; y se puede, y guardando el cariño que uno puede tener, y no mezclar; las relaciones son distintas. Estoy contento. Por primera vez me atreví a tener otra pareja. Antes siempre estaba como esperando. Ahora tomé la decisión y tengo otra pareja, y ya estoy en otra», añadió.

Además, el actor se refirió a la diferencia de edad que tiene con su pareja.

«A mí polola le gusta la música urbana, es amiga de artistas urbanos. Su mamá era fan de mis personajes, y después ella siguió su camino. ¿Cómo nos conocimos? Nos encontramos, simplemente el destino. Yo estaba pasándolo muy mal, recién separado, muy triste, y de repente nos encontramos. Fue una luz. Ando feliz de nuevo. Estamos juntos hace dos meses», contó Rodrigo Muñoz.

Vale señalar que el intérprete indicó que no hay edad para encontrar el amor. Asimismo, mencionó que aprendió a dejar atrás los celos.

«Ya lo tengo completamente superado. Me da lo mismo. Mi novia ahora es guapísima y joven, y todo el mundo el mundo la mira; y ya no me da nada. Si no quiere estar conmigo, se irá. Nada es eterno», señaló Rodrigo Muñoz.