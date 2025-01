«Yo creo que no ha llegado mi momento…»: La sincera confesión del Negro Piñera sobre su delicado estado de salud por la Leucemia

Miguel «Negro» Piñera ha sido noticia el último tiempo, tras su grave diagnóstico de Leucemia a finales del año pasado. El artista ha sido internado tras llegar a urgencias tres veces, pero ha logrado recuperarse.

Y en el programa de CHV, Podmos Hablar», el músico habló de su estado de salud.

La sincera confesión del Negro Piñera sobre su delicado estado de salud por la Leucemia

En el adelanto del capítulo, Miguel Piñera habló sobre su complicado estado de salud, tras unos difíciles dos meses:

«Uno nunca sabe. Hay algunos doctores que no me daban mucho tiempo, me daban seis meses para ser real. Pero después me di mi cuenta que, haciendo un buen tratamiento, siguiendo las quimioterapias, haciéndole caso al doctor, portándome bien, yo creo que hay Negro para rato«, señaló.

Luego, Diana Bolocco le preguntó al cantante qué sintió en ese momento, que le dijeron que solo le quedaban 6 meses de vida:

«Se me vino el mundo encima. Me sentí muy impotente de no poder controlar mi vida, aparte que yo me siento de 50, me falta mucho. Yo creo que no ha llegado mi momento«, respondió el Negro.

Además, reveló que luego de conocer su diagnóstico, fue hasta el Cerro San Cristóbal, donde están esparcidas las cenizas de su madre, para hablar con ella. También afirmó que debido a sus bajas defensas, toma precauciones como andar con mascarilla.

Miguel Piñera comentó que sus cercanos le sugirieron que se tratara en otro país, sin embargo, rechazó la idea. El Negro señaló tener miedo de estar lejos de sus familiares, «Si algo me pasa, que me pase aquí en mi Chile Lindo y querido«, dijo.

El músico aseguró que los doctores le comentaron la posibilidad de realizar un trasplante de médula, sin embargo, sfirmó que la operación representa un alto riesgo, por lo que la considera su última opción.

Por último, Negro Piñera comentó como ha pasado este tiempo: «Los (días) malos me quedo tranquilo en mi casa con mi familia, me cuidan mucho (…) No quiero que mi familia lo pase mal por mí… Si me va a pasar algo que me pase rapidito, no quiero estar tirado en una pieza de un hospital o una clínica… entubado, jamás«.

