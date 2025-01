Yolanda Carmín defendió su rutina en Olmué 2025 y sorprendió con sus declaraciones: «había gente motivada y otra…»

Yolanda Carmín fue la encargada del humor en la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2025. Sin embargo, su tibia presentación no saco carcajadas en el público asistente, llegando incluso a las pifias.

Pocas historias y chistes, la comediante se dedicó al análisis de canciones, que es su fuerte, pero el Patagual al parecer esperaba otra cosa.

En este contexto, Carmín conversó con los medios y reveló sus sensaciones luego de bajar del escenario.

La inesperada declaración de Yolanda Carmín

Partió diciendo que «Me sentí cómoda, pero yo creo que como en la vida hay personas que tomaron la propuesta y otras personas que me gritaban como ‘chiste, chiste’, querían, chiste, entonces en el fondo la comedia musical también es un área y una rama distinta, así que totalmente agradecida de haber tenido la oportunidad de poder mostrar algo de mi trabajo. No se pudo mostrar en su totalidad, pero obviamente quedo súper motivada de poder seguir mostrando mi trabajo en distintos lugares.

Además, agregó que: «Siento que el Patagual es una experiencia. Imagínate, yo tengo 42 años, obviamente ya tengo una experiencia, pero también me quedan muchos años por seguir mi labor. Yo soy muy de escenario, así que voy a seguir actuando, obviamente es mi trabajo».

Defendió su rutina

Asimismo, en el punto de prensa resaltaron su templanza, a lo que respondió que «tiene que ver con que la vida es así, en la vida uno tiene experiencias positivas, otras negativas. Pero yo creo que siempre al final de una experiencia buena uno la termina con una sonrisa, pero también las experiencias malas que uno pueda tener en la vida o dificultades, también uno no tiene por qué dejar de sonreír. Ahora me dijeron, ‘¿quieres ir a la conferencia?’. Claro que quiero ir. Estaban todos ustedes esperado, no me iba a ir. Obviamente que quería saber también de ustedes, qué opinaban, las preguntas que me querían hacer, siento que es una experiencia que voy a llevar en el corazón igual, porque es como estar hoy en mi primer festival, así que sí, contenta«, señaló, según La Cuarta.

Si es que pensó que podían llegar las pifias en algún momento, respondió que siempre está presente que la reacción del público no sea la esperada. «Yo creo que siempre está la opción A y la opción B, la opción A es que la gente recepcione muy bien un trabajo y la opción B es que no tanto. Acá yo siento fue como mitad y mitad. Había gente que estaba súper motivada y gente que decía ‘no. Que no canté, que no canté, entonces, era como mitad y mitad, pero también estaba el riesgo en hacer algo que no se ve mucho tampoco. La comedia musical no es algo que sea como tan masiva y hay más costumbre estándar como de chistes. Y lo mío eran más situaciones, más analizar las letras. Pero claramente no daba el tiempo de poder desarrollar el texto, porque había mucho grito», cerró, defendiendo su rutina.