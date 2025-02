La impresionante promesa de Faloon Larraguibel sí resulta electa como Reina de Viña 2025

Faloon Larraguibel visitó el estudio del nuevo programa juvenil, «El Fenómeno». La chica reality presentó y hablo sobre su campaña para lograr la corona de Viña 2025.

Todo esto tras oficializar su candidatura al certamen viñamarino, representando al programa de Canal 13 «Hay que Decirlo».

Durante la emisión del programa juvenil, José Miguel Viñuela le ofreció la participación de los jóvenes que participan en su programa, además aprovechó de realizar una interesante propuesta por su candidatura.

“Si necesitas apoyo, puedes contar con nuestro Team Fenómeno. De repente, por ejemplo, ir a jugar una pichanga (…) Están todos aquí listos, están en muy buen estado físico. Lo que tú necesites, aquí estamos”, afirmó el animador del programa.

“Las chiquillas están hermosas, están preciosas, así que vamos a necesitarlas para ir a hacer las actividades”, agregó.

La propuesta de Viñuela

En este contexto, Faloon Larraguibel, aceptó esta petición del animador de «El Fenómeno», en caso de que logre llevarse la corona de reina de Viña.

“Te quería pedir algo, Faloon. Si llegas a ser reina del próximo Festival de Viña del Mar. Te quiero proponer yo ese compromiso: El piscinazo tendrías que hacerlo aquí, idealmente en nuestro programa. Porque nosotros somos como dueños de casa, chiquillos”, le comentó Viñuela a Faloon.

“A lo mejor toca a las 4:30 de la tarde, uno nunca sabe. Porque si toca a las 12 del día, corremos el programa a las 12 del día”, agregó.

La participante de «Palabra de Honor» no lo pensó dos veces y aceptó rápidamente la propuesta de Viñuela, además agregó que podría ser un doble Piscinazo. “Muy bien, me parece. Me parece muy bien (…) Pero si no, si es las 12 (…) vengo a las cuatro de la tarde”. Afirmó la chica reality.

“Ese día te tocaría doble piscinazo, A las 12 y después con nosotros. Te hacemos una música entretenida, una buena entrada, como te lo mereces”, Mencionó el animador.

Cabe destacar que el piscinazo será el día 27 de febrero, después de la votación de prensa.

No olvidar que la competencia para quedarse con la corona, tiene 15 participantes, que buscaran llevarse la victoria y coronarse como la nueva reina del Festival de Viña del Mar.