¡Remezón en Mega! El canal haría cambios y este rostro reemplazaría a Neme en el matinal

Recientemente, medios aseguran una importante decisión en Mega que causó un remezón en el canal. Y es que se estaría generando un cambio en el área de prensa.

Según información de Hugo Valencia, periodista de Zona de Estrellas, José Antonio Neme ya no sería el conductor del matinal, esto debido a una baja del rating matinal en el último tiempo.

Además, comentó que esto no tiene que ver con la renuncia del rostro de Mega, ya que tiene un contrato extendido. «Según o que yo tengo entendido, esto no es una renuncia de José Antonio Neme al matinal. Él tiene un contrato vigente hasta el 2027, le queda bastante», señaló el periodista de espectáculos.

Por la misma línea, si bien no se ha confirmado nada aún, La Cuarta informó que Valencia se comunicó con José Antonio Neme y este señaló que «todos los rostros del departamento de prensa saben qué hay o que habrá movimientos de rostros».

“Me señala José Antonio Neme que están esperando que se comuniquen los cambios de manera formal», relató.

Asimismo, aseguró que «entiendo que no sabe nada concreto de esta información que acabo de revelar, pero reconoce que los rumores de los movimientos entre los rostros está instalado en Mega«.

Por otro lado, el periodista de Mega le habría comentado a Valencia que «uno no es propietario de los programas, yo he estado en el matinal del año 2014, primero estuvo como panelista y después como animador. En total ya son 10 años, un plazo razonable. Además, moverse no siempre es malo, descansa el público y uno también».

Este sería el rostro que reemplazaría a José Antonio Neme

La nueva reformulación de Mucho Gusto los dejaría con un nuevo equipo titular. Karen Doggenweiler se mantendría en su puesto como animadora, y quien la acompañaría en su labor sería nada más y nada menos que Rodrigo Sepúlveda, esto según información de El Filtrador.

¿Qué pasará con Neme? El periodista llegaría al noticiario central, Meganoticias Prime.