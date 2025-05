Carla Ballero reaparece en redes sociales luego de varios días internada: «Nunca me alcanzará el tiempo para darles las gracias…»

Carla Ballero reapareció en redes sociales luego de estar más de 20 días internadas. La personalidad televisiva se encuentra hospitalizada desde el pasado 8 de mayo, luego de sufrir una neumonía neumocócica que derivó en una insuficiencia respiratoria.

Sin embargo, en los últimos días desde el establecimiento de salud entregaron buenas noticias para Ballero. “Actualmente, se encuentra hospitalizada en el área de Médico Quirúrgico, realizando rehabilitación pulmonar y sin requerimiento de ventilación mecánica”, informaron desde la clínica.

Asimismo, su hermano Álvaro también se sumó, y agradeció todo el apoyo que ha recibido durante el último tiempo.

“Está a días de su alta gracias a Dios, y gracias a todos quienes rezaron, la pensaron, cuidaron en sus lindas energías a nuestra hermana”, escribió a través de sus redes sociales.

Carla Ballero y su primer post luego de estar internada por más de 20 días

Fue durante la jornada de este domingo que una publicación en su cuenta de Instagram alegró a todos sus fanáticos, donde hace una sentida reflexión luego de atravesar días muy complejos.

«Quiero agradecer a cada persona que rezó, pensó y me tuvo en su corazón durante estos días tan difíciles en los cuales luché por vivir», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Jamás pensé en el amor que me tienen. Nunca me alcanzará el tiempo para darles las gracias. Sé que sin ustedes quizás no estaría viva. Mi vida dio un giro total. Es una nueva oportunidad para vivir y hacerlo de la mejor manera y la más luminosa».

«Por supuesto, también quiero decir que tengo a la mejor familia, los que me han acompañado y sufrido tanto por verme en este estado. A ellos decirles que los amo infinito. Gracias a todos«, cerró la comunicadora.