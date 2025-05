Daniel Fuenzalida revela que dejó atrás la soltería confirma nuevo romance: ¿Quién es su pareja?

¡Que viva el amor! Nuestro querido Daniel Fuenzalida, quien brilla en la radio y en la pantalla chica, vive un importante momento relacionado con la situación sentimental.

Resulta que el destacado comunicador dio a conocer que ya no está soltera, y que retomó su relación con Valentina Cavassa, ingeniera de 36 años que es amiga de Rosario Bravo.

Daniel Fuenzalida entrega detalles de su relación con Valentina Cavassa

El locutor de Central RadioActiva conversó con Las Últimas Noticias. De este modo, contó que tuvieron un romance en 2024, pero que solamente duró unos meses.

Sin embargo, a inicios de este año, la joven le escribió. «Dijimos ‘no perdamos más el tiempo y démosle con todo», señaló Daniel Fuenzalida.

En este sentido, el comunicador reconoció: «No me gusta estar solo, me gusta estar en pareja, estar pendiente de otra persona o de otras personas. El último año y medio para mí ha sido tan bueno profesionalmente, pero me faltaba eso y necesitaba buscar a la persona y encontré a Valentina».

Por otro lado, sobre el inicio de la relación, el locutor de RadioActiva, señaló: «No conquisté, sino que fue un par de salidas a comer y después nos conocimos bien, nos caímos bien. Uno va desde ahí, desde la conversación, la experiencia».

Además, Daniel Fuenzalida agregó: «Empezamos a salir más seguido y después empezamos este pololeo. Después no supe más de ella hasta que ella me habló por WhatsApp y ahí nos empezamos a reencontrar».

En este contexto, el rostro de RadioActiva y TVN señaló que le gusta estar en relaciones estables. «Me quejaba de la soltería porque siempre me ha gustado ser una persona más bien de familia, de tener algo estable y no se había dado una relación seria o larga desde febrero de 2024. Estuve solo, después tuve una relación con Valentina y no resultó», mencionó.

Asimismo, explicó que «lo que busco en otra pareja es poder admirarla, poder contenerla, ayudarla. Ser un equipo, partners y que la pareja vea lo mismo en mí. Lo máximo para mí es tener la confianza, vivir tranquilo y vivir en equilibrio».

Por otro lado, Daniel Fuenzalida también explicó cómo lo hace para compatibilizar el trabajo con el amor.

«Uno siempre puede estar, puede tener tiempo para una pareja y para el amor. Estar los fines de semana, a lo mejor una escapadita en la tarde en la semana, poder ir a tomar un café. Yo corro en el día, pero también trato de hacerme el tiempo para mi hija, para mi polola, por eso el fin de semana para mí es vital», mencionó.