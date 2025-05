«Me echaron el día de mi cumpleaños»: Valentina Roth revive su salida de Yingo y revela el verdadero motivo

Valentina Roth, reconocida por su paso en exitosos programas juveniles de la televisión chilena, volvió a hacer noticia al rememorar su abrupta salida de Yingo, emblemático espacio de CHV, el cual fue un escalón para su salto a la fama.

Durante una conversación en su podcast “Todo queda entre hermanas”, la bailarina compartió el complejo episodio que enfrentó cuando apenas tenía 18 años y que marcó su desvinculación del programa.

Por esta razón salió Valentina Roth de Yingo

«A mí, de Yingo me echaron porque me dio una crisis de pánico y ahí pensaban que estaba loca. Las crisis de pánico eran muy tabú en ese tiempo«, relató con sinceridad.

Roth recordó que la crisis ocurrió mientras discutía con otra participante: «Yo tenía 18 años, me vino una crisis. Estaba peleando con Kneza me acuerdo y me vino una en vivo. Sentí que me iba a morir en el programa», confesó.

Lejos de recibir comprensión, su estado emocional fue malinterpretado por la producción, lo que desembocó en su salida inmediata del espacio juvenil. «Al otro día era mi cumpleaños. Me echaron el día de mi cumpleaños, me acuerdo perfecto… Me dio pena, obvio. Lloré todo el rato. No me creían. ¿Cómo no me van a creer que era una crisis de pánico?», agregó.

Aunque reconoce que fue un momento difícil, Valentina logró rehacer su camino televisivo. Poco tiempo después, encontró una nueva oportunidad en Calle 7, programa de competencia juvenil emitido por TVN, donde vivió una especie de revancha.

Entre risas, recordó con orgullo su paso por ambos espacios: «Estuve en el mejor momento de Yingo, después entré a Calle 7 y ahí le ganamos».

