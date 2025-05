Periodista que fue despedido de TVN se sincera sobre su lucha contra el alcohol: «No tomo desde hace cinco años»

El experiodista de TVN, Claudio Fariña, quien se encuentra alejado de la televisión hace años, conversó con Revista Sábado, donde habló de su lucha contra el alcohol, que incluso lo llevó a ponerse un pellet.

Es importante recordar que el comunicador fue parte del canal estatal por 22 años, hasta que fue despedido en 2018. Además, en dicho año el periodista se separó de Carla Zunino.

Claudio Fariña se sincera sobre su presente y lucha contra el alcohol

Luego de dejar TVN, el popular periodista comenzó a trabajar como garzón en un restaurante. «Trabajo como un garzón más y, al final del turno, reparto al personal. O sea, también Uber. Necesito pagar dos colegiaturas. ¡Somos hijos del rigor!», señaló.

Por otro lado, Claudio Fariña confesó que el año en el que vivió sus peores momentos fue en el 2019. El comunicador confesó que en dicho año pasaba encerrado en su casa y no sabía mucho sobre lo que pasaba fuera.

«Mi mamá me llamó tres días después de que había empezado el estallido y me preguntó cómo estaba. Y yo le dije que bien, que por qué me preguntaba eso, ‘porque están quemando medio Santiago’. Y yo nunca me enteré de que había habido estallido social porque no veía las noticias y estaba encerrado en mi casa», señaló el periodista.

Además, Claudio Fariña confesó en aquel tiempo se encontraba «perdido» y «borrado de mundo. Yo te diría que ese fue el momento en que dije ‘wow'».

Además, confesó que hace cinco años que no consume alcohol. «No tomo desde hace cinco años y me prometí renovar el pellet todos los años en noviembre. Desde hace cinco años que llega noviembre y es como si fuera un cumpleaños al que tengo que ir», indicó el experiodista del canal estatal.

