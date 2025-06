«De primera fuente»: Filtran el millonario monto que ganaría Marlen Olivari en Mundos Opuestos

Recientemente, se dio a conocer el millonario montó que Marlen Olivari estaría ganando por su participación en el reality de Canal 13, Mundos Opuestos.

Es importante recordar que en marzo de este año, en Que te lo Digo de Zona Latina, Luis Sandoval dio a conocer que la exintegrante de Morandé con Compañía ganaría más de $90 millones a mes. «Ella es la mujer que se transformaría en la mejor pagada de los realities de nuestro país», indicó en dicha oportunidad.

Sin embargo, a los días desde Canal 13 desmintieron esta información.

Revelan el sueldo que ganaría Marlen Olivari en Mundos Opuestos

Recientemente, en Zona de Estrellas de Zona Latina, Hugo Valencia entregó nueva información sobre el monto que ganaría showoman en el espacio de Canal 13. «Me dieron un buen dato», comenzó señalando.

«¿Se acuerdan de que se filtró que Marlen habría cobrado $90 millones?», señaló. Ante esto, Adriana Barrientos expresó: «¿Pero era por dos meses? A mí me dijeron que era por dos meses».

«¡De primera fuente!, no les puedo decir quién, pero una muy buena: me contó que la cifra no era de $90 millones», aclaró Hugo Valencia. Además, hizo un gesto con la mano dando entender que se trataría de una cifra más alta.

«Lo primero es que Marlen firmó un contrato por un mes, pero con posibilidad de extenderse hasta los tres meses que va a durar la grabación del reality», mencionó el reportero. En este sentido, agregó: «Si ella llegase a estar encerrada los tres meses, Marlen Olivari cobraría un cheque de: ¡100 millones de pesos!».

«¿Por mes?», le preguntó Manu González con respecto al sueldo que ganaría Marlen Olivari por su participación en Mundos Opuestos.

Ante esto, Hugo Valencia respondió: «No, el total». De este modo, no sería de $90 millones al mes, como dijo Luis Sandoval hace un tiempo.