DJ Méndez y el motivo por el que no estuvo en delicada operación de Leo, su hijo: «Me dio un shock…»

En el reciente capítulo de Podemos Hablar, DJ Méndez se abrió emocionalmente en conversación con Diana Bolocco sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado como padre: el delicado estado de salud de su hijo, Leo Méndez Jr., quien permanece hospitalizado en Suecia luego de una compleja cirugía.

Cabe recordar que el joven fue sometido a una operación en la que le extirparon parte del pulmón izquierdo, y que posteriormente debió ser internado nuevamente debido a complicaciones.

Durante el programa de Chilevisión, Méndez abordó además las críticas que ha recibido por no estar físicamente junto a su hijo durante esta etapa tan delicada.“Lo primero que se me ocurrió era viajar, pero no podía. Porque tenía trabajo, pero fue súper difícil aceptar eso, porque yo quería salir corriendo, pero tenía trabajo, esa es la verdad. Había contratos de por medio”, confesó.

DJ Méndez se refirió al delicado estado de salud de su hijo

Aunque evitó entrar en detalles sobre la enfermedad que llevó a Leo a la operación , sí reveló que el diagnóstico de anorexia nerviosa fue un golpe muy duro.“Ahí empezó el problema para mí como papá. Después se sumó eso, entonces ahí de verdad uno se desespera”, expresó.

DJ Méndez contó que, en medio de la tormenta, decidió alejarse de las redes sociales. Fue su propio hijo quien le advirtió sobre las críticas.“Yo me enteré por Leito (de la situación), entre esas cosas, me dice que no me preocupara de las críticas o todo lo que me están criticando”, relató.“Le dije ‘¿Me están criticando por qué? (Me dijo) ‘Porque no estás acá’”, agregó.

Consultado sobre si se consideraba un “padre ausente”, el músico fue claro:“Para nada, especialmente cuando estoy pasando una etapa totalmente diferente a la que he pasado toda mi vida con mis hijos”, afirmó.“Ellos están grandes, yo ya soy abuelo. Steffi vive en Suecia, cuatro de mis seis hijos viven en Suecia por propia elección. Los apoyó totalmente. Eso no quiere decir que soy ausente, es parte de la vida nomás”, señaló.

La reflexión de DJ Méndez

Al reflexionar sobre la distancia y el sentimiento de culpa, Méndez reconoció:“Sí, totalmente, pero si me preguntas ahora, esto era lo que tenía que venir a hacer y otras cosas más. Ahora en la madrugada estoy viajando”.

Durante el programa, también habló sobre el distanciamiento que vivió con su hijo durante un periodo prolongado.“Tener hijos duele, porque ya no sabes cómo protegerlos del mundo, por más que uno intenta hacerlo, no te da”, expresó conmovido.

A pesar de todo, DJ Méndez aseguró que Leo está estable, aunque la lucha no ha terminado.“Mi hijo yo sé que está bien, pero me dice ‘quiero que tú vengas y me des el abrazo que yo necesito’”, compartió.

“Me dio un shock al ver las fotos que me mostraron, nunca había visto a mi hijo así. Le da asco la comida, no puede alimentarse. Más encima se sumó lo otro, imagínate, también tenían miedo de operarlo por el peso que está teniendo. Tiene que tener aguante para una operación así”, cerró.