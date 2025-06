Erick Pulgar sorprende a todo Chile tras revelar sus deseos de incursionar en la música urbana: Popular cantante lo invitó al estudio

El popular futbolista nacional, Erick Pulgar, protagonizó el capítulo número 62 del popular podcast «Vamo a Calmarno» de Jaime Proox y Roberto Rosinelli. Instancia en la que el deportista habló de su carrera, analizó diversos momentos e incluso sorprendió con una desconocida revelación relacionada con el mundo de la música.

Resulta que el jugador de Flamengo fue consultado con respecto a que se hubiera dedicado en caso de que no hubiese sido futbolista. Ante esto señaló que se le gusta la música.

Además, posteriormente dio a conocer que el cantante Ithan NY lo invitó al estudio. «Me había invitado para ir al estudio, pero como estábamos haciendo un asadito en casa con la familia no alcance a ir», señaló Erick Pulgar.

De todos modos, el futbolista no escondió sus deseos de más adelante incursionar en el mundo de la música. «Yo creo que va a llegar la junta con el Ithan«, señaló.

Además, dio a conocer que le gustaría hacer una canción de reggaetón. «Me gusta el reggaetón corte Jowell & Randy, más perreo», indicó Erick Pulgar.

En este contexto, el deportista indicó que le gusta mucho escuchar reggaetón chileno.

Erick Pulgar revela el equipo chileno al que quiere volver

En esta instancia, Erick Pulgar reconoció que tiene deseos de regresar a Europa. Sin embargo, también reveló que le gustaría finalizar su carrera en un club nacional.

«Hoy en día me gustaría volver a Europa, me gustaría seguir en ese nivel y, a futuro, lo que sí, me gustaría dar ese paso, volver a Deportes Antofagasta, poder cerrar donde empecé mi carrera», indicó el jugador de Flamengo.

Además, cuando fue consultado por el club del cual es hincha, Erick Pulgar se limitó a mencionar que «en mi familia son todos de Colo Colo».

En este sentido, reconoció que estuvo cerca de llegar al cuadro albo. «Estuve a punto de ir a Colo Colo y ahí hubo cosas que Católica hizo mejor», mencionó.

Es importante recordar que Erick Pulgar estuvo en Católica entre las temporadas 2014 y 2015.