Nico Solabarrieta cuenta las razones tras su ruptura y regreso con Guarén: «Hay un proyecto que me tiene complicado»

La noche del pasado viernes se emitió una nueva edición del programa de Chilevisión, Podemos Hablar (PH), bajo la conducción de Diana Bolocco. Una de las personas invitadas fue Nicolás Solabarrieta, quien habló de todo, incluyendo su mediática relación con Valentina Torres, más conocida como «Guarén».

Sin embargo, antes de adentrarse en conocer los detalles de su situación sentimental, Bolocco le consultó a Solabarrieta sobre las razones que habrían motivado su ingreso al reality «Tierra Brava», programa en donde conoció y materializó su relación con Guarén.

Al respecto, comentó que tenía la intención de experimentar nuevas situaciones. «A mí lo que más me llamó la atención, fue el hambre de volver a competir. Cuando me retiré, fueron tres o cuatro meses en los que no encontraba nada que me llenara eso. Salí pololeando», agregó Solabarrieta.

En la misma línea, el chico reality ahondó en los motivos que lo llevaron a terminar su relación poco después de que dejó el encierro. «Fue mucha la intensidad. Vivimos juntos en el reality, salimos y nos fuimos a vivir juntos y no me arrepiento de nada, creo que fue increíble todo eso que hicimos juntos (…) Pero nos faltó, un poco, extrañarnos, nos faltó tener un poco de espacio». puntualizó Solabarrieta.

El actual escenario entre Nico Solabarrieta y Guarén

Sin embargo, las cosas no terminaron mal entre Solabarrieta y Guarén. En un pasaje del programa, el chico reality explicó que actualmente se encuentra en una relación de pareja con Torres, pese a que en un momento estuvieron alejados. «Tuvimos nuestras diferencias, decidimos dejar la relación y, después, nos dimos cuenta de que los dos queríamos estar con la otra persona».

Sumado a eso explico que «estamos juntos, estamos muy enamorados. Es verdad que nosotros tuvimos un distanciamiento, terminamos en diciembre, volvimos en febrero, pero creo que, dentro de todo, nos hizo bien», agregó el hijo de Fernando Solabarrieta.

Finalmente, Nico Solabarrieta conversó acerca de unos de los temas que aboca gran parte de su atención actualmente. Y es que, el chico reality fue confirmado para la nueva temporada de Top Chef, programa que emitirá su tercera versión por las pantallas de Chilevisión.

Ante esto, dice que «hay un proyecto que me tiene complicado… Top Chef VIP. Me gusta cocinar, pero no soy chef. Me gusta cocinar lo básico».